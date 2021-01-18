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18 января 21, 12:25
Гвендолин Кристи сыграет в сериале "Песочный человек"
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Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи снимется в новом сериале Netflix "Песочный человек", который основан на одноименной серии комиксов издательства Vertigo и писателя Нила Геймана ("Американские боги").
Об этом сообщает DiscussingFilm.

Какая именно роль досталась Кристи – не уточняется. Главную роль в сериале сыграет британский актер Том Стерридж.

Съемки стартовали в октябре прошлого года в Лондоне, даты выхода пока нет. Шоураннером и сценаристом выступит Аллан Хейнберг ("Анатомия страсти"), а сам Гейман станет исполнительным продюсером.

Сюжет сериала развернется в наши дни, в отличие от оригинала, действие которого происходит в 1980-е. "Песочный человек" рассказывает о властителе снов Морфее, а также его родственниках: Смерти, Судьбе, Страсти, Разрушении, Отчаянии. Он постоянно оказывается в центре очередного приключения, которое спасает его от рутины.

Источник: https://112.ua/
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