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18 января 21, 12:25
Гвендолин Кристи сыграет в сериале "Песочный человек"
Об этом сообщает DiscussingFilm.
Какая именно роль досталась Кристи – не уточняется. Главную роль в сериале сыграет британский актер Том Стерридж.
Съемки стартовали в октябре прошлого года в Лондоне, даты выхода пока нет. Шоураннером и сценаристом выступит Аллан Хейнберг ("Анатомия страсти"), а сам Гейман станет исполнительным продюсером.
Сюжет сериала развернется в наши дни, в отличие от оригинала, действие которого происходит в 1980-е. "Песочный человек" рассказывает о властителе снов Морфее, а также его родственниках: Смерти, Судьбе, Страсти, Разрушении, Отчаянии. Он постоянно оказывается в центре очередного приключения, которое спасает его от рутины.
Источник: https://112.ua/