Гвендолин Кристи сыграет в сериале "Песочный человек"

Об этом сообщает DiscussingFilm.





Какая именно роль досталась Кристи – не уточняется. Главную роль в сериале сыграет британский актер Том Стерридж.





Съемки стартовали в октябре прошлого года в Лондоне, даты выхода пока нет. Шоураннером и сценаристом выступит Аллан Хейнберг ("Анатомия страсти"), а сам Гейман станет исполнительным продюсером.





Сюжет сериала развернется в наши дни, в отличие от оригинала, действие которого происходит в 1980-е. "Песочный человек" рассказывает о властителе снов Морфее, а также его родственниках: Смерти, Судьбе, Страсти, Разрушении, Отчаянии. Он постоянно оказывается в центре очередного приключения, которое спасает его от рутины.



