Кто заменит Саманту в культовом "Сексе в большом городе"

После того как Ким Кэттролл (Саманта Джонс в ленте) отказалась принимать участие в продолжении культовой ленте, создатели сериала решили заменить ее сразу двумя персонажами.





По информации западного таблоида Daily Mail, Саманту заменят "сильная, влиятельная афроамериканка" и девушка азиатского происхождения.





Об этом изданию рассказал инсайдер, причастный к созданию телесериала. По его словам, было бы глупо демонстрировать жизнь деловой столицы США - Нью-Йорка - лишь глазами персонажей с белой кожей.





"Смешно, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, показывали исключительно глазами белых женщин", - говорится в сообщении.





Отметим, что недавно актриса, сыгравшая в сериале главную роль - Сара Джессика Паркер опубликовала тизер к новому сезону сериала. Новый, седьмой сезон, будет состоять из 10 эпизодов, и он выйдет на платформе HBO Max.





Самый первый эпизод сериала, который быстро стал культовым, вышел в эфир 6 июня 1998. Всего было отснято 94 серий в составе шести телевизионных сезонов. А 22 февраля 2004 года сериал завершился.





Телесага о похождениях четырех подружек в Нью-Йорке основана на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним - Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Ким Кэттролл (Саманта Джонс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс).



