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19 января 21, 12:18
Кто заменит Саманту в культовом "Сексе в большом городе"
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Стало известно, кто станет новой героиней сериала "Секс в большом городе".
После того как Ким Кэттролл (Саманта Джонс в ленте) отказалась принимать участие в продолжении культовой ленте, создатели сериала решили заменить ее сразу двумя персонажами.

По информации западного таблоида Daily Mail, Саманту заменят "сильная, влиятельная афроамериканка" и девушка азиатского происхождения.

Об этом изданию рассказал инсайдер, причастный к созданию телесериала. По его словам, было бы глупо демонстрировать жизнь деловой столицы США - Нью-Йорка - лишь глазами персонажей с белой кожей.

"Смешно, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, показывали исключительно глазами белых женщин", - говорится в сообщении.

Отметим, что недавно актриса, сыгравшая в сериале главную роль - Сара Джессика Паркер опубликовала тизер к новому сезону сериала. Новый, седьмой сезон, будет состоять из 10 эпизодов, и он выйдет на платформе HBO Max.

Самый первый эпизод сериала, который быстро стал культовым, вышел в эфир 6 июня 1998. Всего было отснято 94 серий в составе шести телевизионных сезонов. А 22 февраля 2004 года сериал завершился.

Телесага о похождениях четырех подружек в Нью-Йорке основана на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним - Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Ким Кэттролл (Саманта Джонс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс).

Источник: https://www.rbc.ua/
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