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19 января 21, 12:53
Номинанты на премию Critics Choice TV Awards
Critics Choice TV Awards
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Представлен список номинантов на премию Critics Choice TV Awards, лидерами которого стали телевизионные сериалы "Озарк" и "Корона", каждый из которых заслужил по шесть упоминаний. "Страна Лавкрафта" оказалась удостоена пяти номинаций.
В номинации "лучший драматические сериал" за награды будут бороться - "Лучше звоните Солу", "Корона", "Озарк", "Хорошая борьба", "Мандалорец", "Страна Лавкрафта", "Перри Мэйсон" и "Это мы".

В номинации "лучший комедийный сериал" заявлены - "Перемены", "Бортпроводница", "Мамочка", "4лен", "Рами", "Шиттс Крик", "Тед Лассо" и "Чем мы заняты в тени".

Среди мини-сериалов борьба развернется между - "Я могу уничтожить тебя", "Миссис Америка", "Нормальные люди", "Заговор против Америки", "Ход королевы", "Голос перемен", "Отыграть назад" и "Неортодоксальная".

Победители будут названы на специальной церемонии, которая пройдет 7 марта 2021 года. В этот же день будут чествовать и победителей в разделе полнометражных кинопроектов. Номинантов объявят в начале февраля. Шоу будет проходить в онлайн-формате.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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