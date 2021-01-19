Номинанты на премию Critics Choice TV Awards

В номинации "лучший драматические сериал" за награды будут бороться - "Лучше звоните Солу", "Корона", "Озарк", "Хорошая борьба", "Мандалорец", "Страна Лавкрафта", "Перри Мэйсон" и "Это мы".





В номинации "лучший комедийный сериал" заявлены - "Перемены", "Бортпроводница", "Мамочка", "4лен", "Рами", "Шиттс Крик", "Тед Лассо" и "Чем мы заняты в тени".





Среди мини-сериалов борьба развернется между - "Я могу уничтожить тебя", "Миссис Америка", "Нормальные люди", "Заговор против Америки", "Ход королевы", "Голос перемен", "Отыграть назад" и "Неортодоксальная".





Победители будут названы на специальной церемонии, которая пройдет 7 марта 2021 года. В этот же день будут чествовать и победителей в разделе полнометражных кинопроектов. Номинантов объявят в начале февраля. Шоу будет проходить в онлайн-формате.



