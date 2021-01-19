BBС завершает сериал "Острые козырьки"

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.





Отметим, что история семейства Шелби, достигшего известности и власти в рабочих кварталах Бирмингема после Первой мировой войны, дебютировала в эфире BBC в 2013 году, но значительным международным феноменом стала после того, как проект начал транслировать потоковый сервис Netflix. Он получил премию BAFTA Craft awards и премию BAFTA TV Award как лучший драматический сериал в 2018 году.





"Козырьки вернутся с шумом. После вынужденной задержки производства из-за пандемии COVID-19 мы находим семью в крайней опасности, и ставки как никогда высоки. Мы верим, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что наши удивительные поклонники будут в восторге от него. Этот сериал подходит к концу, но история продолжится в другой форме", - прокомментировал Стивен Найт.





Утверждается, что производственная команда "Козырьков" разработала комплексные протоколы безопасности, чтобы гарантировать, что съемки пройдут без осложнений.



