Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.09
USD
28.11
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
19 января 21, 12:57
Мэтт Дэймон примет участие в экранизации комикса Marvel
Мэтт Дэймон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мэтт Дэймон, вероятнее всего, вновь появится в экранизации комиксов Marvel, посвященных приключениям Тора.
Об этом свидетельствует тот факт, что актер прибыл в Австралию, где проходят съемки картины "Тор 4: Любовь и Гром". За последние несколько недель в страну также прибыли актеры Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Шон Ганн, Крис Прэтт и Тесса Томпсон.

Как сообщает местное новостное издание News.com.au Дэймон прилетел в Сидней на частном самолете не один, а в сопровождении членов его семьи, что свидетельствует о том, что он намерен задержаться в Австралии надолго. Сейчас актер, согласно протоколам безопасности, находится в карантине. В статье отмечается, что его роль до сих пор неизвестна, но стоит отметить, что Дэймон ранее уже появлялся в экранизации комиксов "Тор 3: Рагнарек" в эпизодической роли..

Напомним также, что съемки четвертой серии "Тора" должны были стартовать еще летом 2020 года, но пандемия коронавируса нового типа поставила крест на этих планах. В итоге руководство студия Marvel приняло решение перенести релиз фильма на более поздний срок - 6 мая 2022 года. Постановщиком четвертой серии вновь выступит Тайка Вайтити.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Майкл Китон вернется к роли Бэтмена
Реге Пейдж — новый кандидат на роль Джеймса Бонда
Кэри Элвес сыграет с Джейсоном Стэйтемом в новом триллере
Рэя Фишера официально лишили роли в фильме "Флэш"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
BBС завершает сериал "Острые козырьки"
noimageНоминанты на премию Critics Choice TV Awards
noimageКто заменит Саманту в культовом "Сексе в большом городе"
Лента новостей