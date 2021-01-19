Мэтт Дэймон примет участие в экранизации комикса Marvel

Об этом свидетельствует тот факт, что актер прибыл в Австралию, где проходят съемки картины "Тор 4: Любовь и Гром". За последние несколько недель в страну также прибыли актеры Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Шон Ганн, Крис Прэтт и Тесса Томпсон.





Как сообщает местное новостное издание News.com.au Дэймон прилетел в Сидней на частном самолете не один, а в сопровождении членов его семьи, что свидетельствует о том, что он намерен задержаться в Австралии надолго. Сейчас актер, согласно протоколам безопасности, находится в карантине. В статье отмечается, что его роль до сих пор неизвестна, но стоит отметить, что Дэймон ранее уже появлялся в экранизации комиксов "Тор 3: Рагнарек" в эпизодической роли..





Напомним также, что съемки четвертой серии "Тора" должны были стартовать еще летом 2020 года, но пандемия коронавируса нового типа поставила крест на этих планах. В итоге руководство студия Marvel приняло решение перенести релиз фильма на более поздний срок - 6 мая 2022 года. Постановщиком четвертой серии вновь выступит Тайка Вайтити.



