Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.22
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
20 января 21, 10:41
Трейлер второго специального эпизода сериала "Эйфория"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьера состоится на сервисе HBO Max 22 января.
Телеканал HBO презентовал трейлер второго специального эпизода сериала "Эйфория". Серия будет называться "К черту всех, кто не рыба-капля" (F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob).

В ролике Джулс (Хантер Шефер) рассуждает о своих отношениях с Ру — главной героиней шоу, которую играет Зендая.

Над сценарием второго спецэпизода создатель "Эйфории" Сэм Левинсон работал вместе с Шефер. Серия станет продолжением первого спецэпизода, который вышел 6 декабря. В нем Ру сидела в кафе с Али (Колман Доминго) и размышляла о своей жизни и своей любви к Джулс, с которой она рассталась в финале первого сезона сериала.

Премьера эпизода состоится на сервисе HBO Max 22 января. 24 января его покажут в эфире телеканала HBO.

Напомним, что сериал "Эйфория" вышел в 2019 году. Сюжет разворачивается вокруг группы подростков, их отношений с сексом, наркотиками, личными проблемами, социальными медиа, любовью и дружбой.

Специальные эпизоды не являются вторым сезоном, так как его съемки были отложены на начало 2021 года из-за пандемии. 


Источник: https://112.ua/
Ещё по теме:
Известна дата выхода нового сезона сериала "Фарго" (Видео)
Канал CW представил новую Бэтвумен
Netflix приостановил съемки второго сезона сериала "Ведьмак"
Сериал "Ход королевы": о чем он и стоит ли его смотреть
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названа дата премьеры фильма о юности Вилли Вонки
noimageРежиссер МакДжи займется перезапуском "Тернера и Хуча"
noimage8 культовых фильмов, провалившихся в прокате
Лента новостей