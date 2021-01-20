Телеканал HBO презентовал трейлер второго специального эпизода сериала "Эйфория". Серия будет называться "К черту всех, кто не рыба-капля" (F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob).





В ролике Джулс (Хантер Шефер) рассуждает о своих отношениях с Ру — главной героиней шоу, которую играет Зендая.





Над сценарием второго спецэпизода создатель "Эйфории" Сэм Левинсон работал вместе с Шефер. Серия станет продолжением первого спецэпизода, который вышел 6 декабря. В нем Ру сидела в кафе с Али (Колман Доминго) и размышляла о своей жизни и своей любви к Джулс, с которой она рассталась в финале первого сезона сериала.





Премьера эпизода состоится на сервисе HBO Max 22 января. 24 января его покажут в эфире телеканала HBO.





Напомним, что сериал "Эйфория" вышел в 2019 году. Сюжет разворачивается вокруг группы подростков, их отношений с сексом, наркотиками, личными проблемами, социальными медиа, любовью и дружбой.





Специальные эпизоды не являются вторым сезоном, так как его съемки были отложены на начало 2021 года из-за пандемии.



