8 культовых фильмов, провалившихся в прокате

Поэтому фильм может быть шедевральным, культовым и откровенным, но это никогда не будет гарантировать ему финансовый успех. Поэтому предлагаем 8 знаменитых фильмов, которые получили бешеную популярность у зрителей, однако провалились в прокате.





Как известно, фильм считается кассово успешным, если его прибыль более чем вдвое превышает смету. Поэтому в нашей подборке можно найти ленты, которые провалились в прокате, однако, без сомнения, известны едва ли не каждому зрителю. Но если вы еще не просмотрели фильмы из этого списка, у вас есть прекрасная возможность это сделать, ведь все эти шедевры мирового кинематографа доступны для просмотра онлайн.





"Побег из Шоушенка"

Бюджет – 25 миллионов долларов

Кассовые сборы – 28 миллионов долларов





"Побег из Шоушенка" занимает первое место в Топ-250 лучших фильмов IMDb, носит статус классики и, конечно, был неоднократно пересмотрен каждым из нас. На момент выхода фильма в 1994 году фильмы про тюрьму не собирали большие кассы. А потому история о несправедливо обвиненном в убийстве своей жены Энди Дюфрейне не покорила кинотеатры.





Несмотря на коммерческий провал лента выдвигалась на Оскар в 7 номинациях, но в итоге "Побег из Шоушенка" не победил ни в одной. Это не помешало фильму найти своего зрителя. Показательно, что в 2019 году на встрече с фанатами в тюрьме Мэнсфилда, где снимали картину, встретиться с создателями "Побега из Шоушенка" пришло более 20 тысяч человек.





Видимо, секрет выхода из небытия в "Побеге из Шоушенка" скрыт в простой идее. Несмотря на травмы и попытки окружения в чем-то нас ограничить, в каждом живет внутренняя свобода, которую не под силу отнять никому. Даже нам самим.





"Бегущий по лезвию"

Бюджет – 28 миллионов долларов

Кассовые сборы – 41,5 миллиона долларов





Роман фантаста Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электрических овцах" не был бестселлером. Поэтому когда студия Warner Brothers решила его экранизировать, на это была лишь одна причина. Он содержал в себе уникальную историю.





Переписанный несколько раз сценарий выполнил главную задачу: не воспроизводил роман Дика полностью, но точно передавал его дух. На тестовых показах писатель был шокирован тем, что без каких-либо консультаций с ним съемочная группа визуально повторила описанный мир киберпанка точно так же, как он и представлял.





Лента не вписывалась в каноны мейнстримной научной фантастики. Видимо, проблемой для больших сборов стала внутренняя мифология, в своем корне задававшая простой вопрос: "Могут ли машины иметь душу?" Неординарный метод подачи этой дилеммы зритель в 1982 году просто не понял.





Сегодня же "Бегущий по лезвию" изучают в киношколах, а подход к истории первым в кино создал эстетику "затертого будущего".





"Бегущий по лезвию: 2049"

Бюджет – 150 миллионов долларов

Кассовые сборы – 259 миллионов долларов





За годы переизданий лента Ридли Скотта образовала вокруг себя достаточно широкую фан-базу, чтобы продюсеры пошли на риск. Историю о людях и репликантах решили продолжить. Постановщиком выступил Дени Вильнев – режиссер не менее талантливый чем Ридли Скотт.





Ради подогрева интереса к ленте его съемки проводились в полной секретности. Актеров ознакомили лишь с теми фрагментами сценария, где присутствуют их персонажи. На показах для прессы журналистов попросили в своих рецензиях не раскрывать детали сюжета. Таким образом студии хотели избежать слития скрипта в сеть или спойлеров, после которых зрители не пошли бы в кинотеатры.





Была выпущена серия короткометражных приквелов, чтобы показать зрителю, как изменился мир фильма за более 20 лет. И даже несмотря на очень высокие оценки критиков, участие Райана Гослинга, Джареда Лето и Харрисона Форда, сыгравшего главную роль в оригинальном фильме, проект это не спасло от провала. И скорее всего, продолжения, на которое намекал финал истории, мы больше не увидим.





"Дитя человеческое"

Бюджет – 76 миллионов долларов

Кассовые сборы – 70 миллионов долларов





Альфонсо Куарон снимает фильмы раз в несколько лет, но почти всегда они становятся откровением. Его "Рома" 2018 года, что перекликается с годами детства, получила 3 премии Оскар, а "Гравитация" в техническом плане стала прорывным для индустрии фильмом. Но его первой лентой с большим бюджетом было "Дитя человеческое".





По сюжету, человечество теряет способность рожать детей. Общество разлагается, страны одна за другой прекращают существование. Но оказывается, что среди африканских беженцев, которые хотели попасть в Англию, пробралась беременная женщина. Впервые за 20 лет на свет может появиться ребенок.





К сожалению, лента не нашла зрителя в кинотеатрах. Несмотря на это сегодня имеет культовый статус, а тревожная сцена в руинах, снятая одним кадром, стала своеобразной классикой.





"Грайндхаус"

Бюджет – 67 миллионов долларов

Кассовые сборы – 25 миллионов долларов





В 1970-ых в США существовал уникальный подтип кинотеатров – грайндхаус. В них, как правило, зритель мог купить один билет на спаренный сеанс сразу 2 фильмов. На экранах преимущественно крутили трэш-фильмы, но именно они сформировали режиссерские стили Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. Две созданные ими ленты – "Доказательство смерти" и "Планета страха" имели много общего. Повторялись некоторые локации и даже персонажи.





Для соответствия эстетике дешевого кино 1970-ых Тарантино лично царапал пленку с отснятым материалом. И из-за того, что в настоящих грайндхаус-кинотеатрах техники часто вырезали ключевые для картины сцены или выдавали на проектор очевидный брак, автор "Криминального чтива" повторил этот трюк.





Зрители, выросшие не в 1970-ых, не смогли в полной мере оценить стараний режиссеров. Поэтому идея не окупилась. Картины "Доказательство смерти" и "Планета страха" окупили себя лишь после раздельных показов.





"Выживут только любовники"

Бюджет – 7 миллионов долларов

Кассовые сборы – 7 миллионов долларов





Джим Джармуш – великий поэт современного кино. Очень высокооплачиваемые актеры готовы сниматься в его лентах за копейки. Ими движет стремление работать с мастером. Поэтому не удивительно, что в ленте "Выживут только любовники" главные роли исполняют звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон и Тильда Суинтон. Актриса известна тем, что за последние несколько десятилетий не появилась ни в одной проходной картине.





Перед нами предстает нетипичная история любви двух вампиров. Они не совершают массовых ритуалов, ведут тихий образ жизни и говорят о поэтах прошлого, с которыми когда-то зависали. Пожалуй, именно это и отвлекло внимание массового зрителя. Фильм пронизан безжалостным настроением интровертной меланхолии. Поскольку вампиры активны только ночью, на улицах больших городов всегда тихо. Когда Том Хиддлстон лениво водит ретро-автомобиль пустыми дорогами Детройта, начинаешь верить, что наступил конец света. И выжили после него только главные герои.





"Воин"

Бюджет – 25 миллионов долларов

Кассовые сборы – 23 миллионов долларов





Фильмы о спорте всегда любила широкая публика. Иначе невозможно объяснить бесконечное число сиквелов "Рокки", тонны байопиков и документалок, появляющихся ежегодно. Поэтому появление на свет ленты "Воин" – это рядовая коммерческая история.





Не хочется раскрывать ни одной подробности сюжета. Но мы расскажем вам совсем немного, чтобы вы заинтересовались и посмотрели его полностью. Это история двух братьев, занимающихся смешанными единоборствами и пытаются честно зарабатывать на жизнь. Финансовые проблемы приводят их на один чемпионат, где в финале им придется сражаться друг с другом.





"Мастер"

Бюджет – 35 миллионов долларов

Кассовые сборы – 28 миллионов долларов





Смотря фильмы Пола Томаса Андерсона, бывает трудно понять, для кого они сняты.





Критики и киноманы всегда в восторге от его работ, но массовый зритель их часто не понимает. К сожалению, "Мастер" не стал исключением. А между тем лента – это один из лучших актерских дуэтов ХХІ века. "Мастер" - это история фанатичной веры в нереальное, способ преодолеть душевные раны, посттравматический синдром, вернуться к девушке, которую оставил перед отправлением на фронт. Это манифест сумасшедшего, восхищение, отвращение, это кустарная настойка из корабельного топлива и большое полотно, которое каждый будет трактовать по-своему.



