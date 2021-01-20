Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.22
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
20 января 21, 11:10
Режиссер МакДжи займется перезапуском "Тернера и Хуча"
Тернер и Хуч
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Режиссер фильма "Терминатор: Да придет спаситель" МакДжи снимет для потокового сервиса Disney+ пилотный эпизод сериала по мотивам знаменитой комедии "Тернер и Хуч".
По сведениям издания Deadline, он также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта.

Ожидается, что шоу будет состоять из двенадцати эпизодов. В центре сюжета окажется федеральный маршал США Скотт Тернер, который помимо своей воли обзаводится неуправляемым четвероногим другом. Сценарий подготовит Мэтт Никс, который ранее работал над такими проектами, как "Черная метка" и "Одаренные".

Напомним, что в оригинальной ленте 1989 года главную роль исполнил Том Хэнкс, карьера которого в тот момент находилась на подъеме. В картине также были задействованы Мэр Уиннингэм, Крэйг Т. Нельсон, Реджинальд ВелДжонсон, Скотт Полин, Дж. К. Куин, Джон МакИнтайр, Дэвид Нелл и другие артисты.

Комедия была весьма успешна в прокате: ее совокупные кассовые сборы превысили 70 миллионов долларов. Пока неизвестно, будет ли принимать участие в телепроекте кто-то из оригинального актерского состава.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
У перезапуска «Фантастической четверки» появился режиссер
Рами Малек снимется в новом фильме Дэвида О. Рассела
Marvel выпустит "Черную Вдову" в прокат
Брендан Фрейзер сыграет в новой драме Даррена Аронофски
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названа дата премьеры фильма о юности Вилли Вонки
noimage8 культовых фильмов, провалившихся в прокате
noimageТрейлер второго специального эпизода сериала "Эйфория"
Лента новостей