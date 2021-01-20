Названа дата премьеры фильма о юности Вилли Вонки

Издание The Hollywod Reporter утверждает, что режиссером назначен создатель "Приключения Паддингтона" Пол Кинг, а релиз запланирован на 17 марта 2023 года.





Отметим, что впервые об этом проекте стало известно еще несколько лет назад, когда Warner Bros. приобрела у фонда Roald Dahl Estate права на произведение. Тогда утверждалось, что он станет своеобразным приквелом оригинального произведения, однако речь в ленте пойдет не о становлении эксцентричного владельца кондитерской фабрики, а о его ранних приключениях. В случае успеха первого проекта, Warner Bros. намеревалась продолжить эту серию. Появятся ли в фильме другие герои сказки, пока не уточняется.





Напомним, что повесть "Чарли и шоколадная фабрика" была впервые опубликована в 1964 году. По ее мотивам были сняты два фильма - в 1971 году и в 2005 году. В первом из них роль Вонки сыграл Джин Уайлдер, во втором - Джонни Депп. Последняя экранизация была успешна в прокате, заработав около 500 миллионов долларов.



