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21 января 21, 13:04
Лиама Нисона позвали в новую версию "Голого пистолета"
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Популярный голливудский актер Лиам Нисон может сыграть главную роль в новой версии знаменитой голливудской комедии "Голый пистолет".
Как признался он сам в беседе с корреспондентами издания People, такое предложение поступило от киностудии Paramount и режиссера Сета МакФарлейна.

"Это либо окончательно прикончит мою карьеру или выведет ее на новый уровень. Честно говоря, я пока не знаю", - признался он. Нисон не уточнил, на какой стадии находятся эти переговоры, и согласен ли он в принципе исполнить роль незадачливого полицейского Фрэнка Дребина, попадающего в забавные и опасные ситуации. По словам актера, в ближайшие годы он намерен отказаться от участия в боевиках, с которыми его ассоциируют зрители.

Отметим, что Paramount задумывала перезапустить комедийную серию еще много лет назад. Так, в 2013 году утверждалось, что исполнителем роли детектива Дребина станет актер Эд Хелмс, знакомый зрителям по комедии "Мальчишник в Вегасе". Однако этот проект так и не был запущен в производство.

Напомним, что оригинальный фильм с участием Лесли Нильсена был выпущен в прокат в 1988 году. Он был очень успешен, собрав около 80 миллионов долларов. За ним последовали два продолжения в 1991 и 1994 годах соответственно.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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