Основатель Netflix восхитился достижениями Disney+

Такое признание он сделал, выступая с квартальным отчетом, в котором, в частности, было указано, что абонентская база самого Netflix превысили 200 миллионов.





"То, что сделал Disney, очень впечатляет. И это показывает, что люди заинтересованы и готовы платить больше за хороший контент, потому что они жаждут отличных историй. И у Дисней действительно есть много замечательных историй", - прокомментировал он.





По словам Гастингса, в целом для конечного потребителя усиления конкуренции на рынке стриминга является положительным фактором. "Здорово, что Disney и Netflix конкурируют шоу за шоу, фильм за фильмом. Мы очень загорелись идеей попробовать догнать их на рынке семейной анимации, может быть, в конце концов мы даже обгоним их, но пока нам предстоит долгий путь, чтобы только догнать их", - добавил он.





Напомним, что в ноябре 2020 года руководство Disney отчиталось, что их стриминг за год достиг результатов, которые были запланированы лишь на 2024 год. Бурный рост абонентской базы позволит компании значительно увеличить инвестиции в перспективные кинопроекты.



