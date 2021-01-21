«Годзилла против Конга» выйдет на два месяца раньше

Поэтому, когда WB запланировала выпустить все громкие фильмы 2021 года одновременно в кинотеатрах и на своем стриминговом сервисе, заранее не предупредив другую сторону, Legendary пригрозила подать в суд.





Производство блокбастера о противостоянии знаменитого кайдзю и гигантской обезьяны стоило создателям около $160 миллионов. Но пока большинство крупнобюджетных картин переносили из-за пандемии в ожидании улучшения ситуации на рынке, у Legendary была возможность продать кроссовер Netflix за $200 миллионов. Однако Warner Bros. помешала сделке.





К счастью, совсем недавно инсайдеры уточнили, что разногласия двух сторон удалось урегулировать мирным способом, и фантастический боевик Адама Вингарда появится на экранах на два месяца раньше, чем ожидалось. Хоть HBO Max доступен только в США, но не стоит сбрасывать со счетов кинотеатры азиатских стран, где могут серьёзно помочь с прокатом, поскольку проекты о монстрах, как правило, там популярны.





При этом WB и Legendary всё ещё решают аналогичную проблему относительно «Дюны» Дени Вильнёва. Компромисс по «Годзилле против Конга» может говорить о том, что и в этом случае обе компании смогут достичь взаимовыгодного соглашения. И серьёзно раскритиковавший Warner Bros. Вильнёв останется в итоге довольным.





Напомним, что «Годзилла против Конга» станет заключительным аккордом франшизы MonsterVerse, которую Legendary выстраивает много лет, начиная с дилогии «Годзилла» и заканчивая боевиком 2017 года «Конг: Остров Черепа». В ленте сыграли как молодые звёзды Голливуда Милли Бобби Браун, Джулиан Деннисон, так и опытные актёры Кайл Чандлер, Ребекка Холл, Александр Скарсгард, Эйса Гонсалес и другие.



