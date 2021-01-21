Звезда "Песни льда и пламени" снова столкнется со льдом

Производством картины, основанной на реальных событиях, занимается стриминг Netflix. В режиссерском кресле находится постановщик "Эвереста" Бальтасар Кормакур. Фильм расскажет о членах экипажа датского корабля "Алабама", который в 1909 году отправился в экспедицию на северо-восточную Гренландию, чтобы доказать, что Гренландия представляет собой один остров, а не два, как утверждали американские географы.





Пару Костеру-Вальдау составит британский актер Джо Коул, известный по сериалам "Острые козырьки" и "Банды Лондона". Премьера намечена на 2021 год, но точной даты пока нет.



