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21 января 21, 13:12
Звезда "Песни льда и пламени" снова столкнется со льдом
Николай Костер-Вальдау
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Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера из сериала "Игра престолов", снятого по циклу "Песнь льда и пламени", снимется в камерном фильме-катастрофе "Двое против льда".
Производством картины, основанной на реальных событиях, занимается стриминг Netflix. В режиссерском кресле находится постановщик "Эвереста" Бальтасар Кормакур. Фильм расскажет о членах экипажа датского корабля "Алабама", который в 1909 году отправился в экспедицию на северо-восточную Гренландию, чтобы доказать, что Гренландия представляет собой один остров, а не два, как утверждали американские географы.

Пару Костеру-Вальдау составит британский актер Джо Коул, известный по сериалам "Острые козырьки" и "Банды Лондона". Премьера намечена на 2021 год, но точной даты пока нет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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