Лучшие хорор-фильмы ушедшего года

В список лучших фильмов ужасов, которые появились в 2020 году, вошли 18 кинолент. Лидером "хорор-рейтинга" стал американский фильм "Ад по соседству" режиссера Дэвида Мармора, пишет Variety.





Также в тройку лидеров вошли американский комедийный фильм ужасов "Мои волосы хотят убивать" Джастина Симиена и картина канадского производства "Чистота крови", режиссером которой выступил Джефф Барнеби.





В рейтинг лучших фильмов ужасов также попали ленты, герои которых оказались изолированы от мира: "Снеговик", "Под водой", "Кто не спрятался".





Есть и фильмы, снятые по сказкам: Гретель и Гензель, Сторожка, Реликвия.





В список попал триллер "В чужой шкуре", его авторы рейтинга назвали "одним из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году".



