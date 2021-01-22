Лучшие хорор-фильмы ушедшего года

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22 января 21, 13:05
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В рейтинг лучших ужастиков-2020 попали фильмы, снятые по сказочным мотивам.
В список лучших фильмов ужасов, которые появились в 2020 году, вошли 18 кинолент. Лидером "хорор-рейтинга" стал американский фильм "Ад по соседству" режиссера Дэвида Мармора, пишет Variety.

Также в тройку лидеров вошли американский комедийный фильм ужасов "Мои волосы хотят убивать" Джастина Симиена и картина канадского производства "Чистота крови", режиссером которой выступил Джефф Барнеби.

В рейтинг лучших фильмов ужасов также попали ленты, герои которых оказались изолированы от мира: "Снеговик", "Под водой", "Кто не спрятался".

Есть и фильмы, снятые по сказкам: Гретель и Гензель, Сторожка, Реликвия.

В список попал триллер "В чужой шкуре", его авторы рейтинга назвали "одним из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году".

Источник: https://socportal.info/
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