Экранизация игры "Uncharted" не выйдет в 2021 году

Такое решение, по сведениям издания The Hollywood Reporter, приняло руководство студии Sony Pictures. Фильм в очередной раз "переехал", теперь с 16 июля 2021 года на 11 февраля 2022 года. Очевидно, что причина, как и во всех остальных случаях, нестабильность на западных кинорынках в связи с обострившейся в начале года пандемией коронавируса COVID-19.





Отметим, что сюжет картины с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка" строится вокруг профессионального охотника за сокровищами Натана Дрейка, который утверждает, что является потомком знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка. Экранизация находилась в разработке с 2008 года, С течением времени концепция несколько раз менялась, как и претенденты на титульную роль. В итоге было принято решение рассказать о юности искателя поиключений.





Главную роль исполнил популярный британский актер Том Холланд, в фильме также были задействованы Марк Уолберг в роли Виктора "Салли " Салливана и Антонио Бандерас в неназванной роли.



