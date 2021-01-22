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22 января 21, 13:58
Sony отложила выход "Охотников за привидениями 3"
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Киностудия Sony Pictures не решилась выпустить фантастический фильм "Охотники за привидениями 3: Наследники" летом 2021 года.
По свидетельству издания The Hollywood Reporter, вместо июня лента, возможно, выйдет в широкий прокат 11 ноября. Трудно прогнозируемые сроки завершения пандемии коронавируса стали причиной очередной перестановки.

Напомним, что изначально третий фильм популярной серии планировалось представить зрителям летом 2020 года, затем в марте 2021 и наконец в июне.

Третья часть "Охотников за привидениями" считается прямым продолжением знаменитой фантастической дилогии восьмидесятых годов прошлого века, ставшей своего рода классикой жанра. Ожидается, что сюжет сфокусируется на новой команде, состоящей из подростков, проживающих в американской провинции.

Ранее стало известно, что зрители смогут вновь встретиться с уже знакомыми им персонажами. В картине снимались Пол Радд, Кэрри Кун, Маккенна Грэйс, Энни Поттс, Билл Мюррэй, Финн Вульфхард, Сигурни Уивер, Букем Вудбайн, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и другие артисты. В режиссерском кресле оказался Джейсон Рейтман.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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