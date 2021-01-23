5 лучших британских сериалов

Аббатство Даунтон





Обладатель трех премий «Золотой Глобус», трех статуэток «Эмми» и трех премий Гильдии актеров — «Аббатство Даунтон» воссоздает картину Англии начала ХХ века. Сериал повествует о жизненных перипетиях семьи графа Грэнтэма, живущей в родовом поместье Даунтон в Йоркшире: о любви, о войне, о чести и о предательстве. Кроме содержания, сериал поражает съемками, невероятными костюмами и декорациями. И не дивно, поскольку одна серия стоила один миллион фунтов. Первый эпизод «Аббатства Даунтон» посмотрело более девяти миллионов зрителей.





Отбросы





Идея сериала пришла в голову сценаристу Ховарду Оверману во время прогулки по окрестностям Лондона. «Я увидел ребят, которые с отсутствующими лицами убирают мусор, и подумал: были бы у них суперспособности, дело бы пошло куда быстрее и веселее!», — вспоминает он. Именно с этого и начинается первый эпизод сериала. Действия разворачиваются в Центре исправительных работ, куда молодежь отправляют на перевоспитание. Однако им здесь не до уборки территории. Трудно поверить, что этот трагикомедийный сериал с элементами фантастики с обилием нецензурной лексики снят британцами.





Конец парада





Мини-сериал «Конец парада», состоящий всего из пяти эпизодов, снят по мотивам одноименного романа Форда Мэдокса Форда. В центре сюжета - любовный треугольник между английским джентльменом, его неверной супругой и молодой суфражисткой. Сериал получил высокую оценку у критиков. Авторы отлично воссоздали картину Англии начала ХХ века с проблемами того времени. Здесь нет эффектной съемки или драматической музыки. Поэтому фанатам экшена вряд ли придется по душе такая английская сдержанность. Однако «Конец парада» стоит посмотреть хотя бы ради игры Бенедикта Камбербэтча.





Острые козырьки





Сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия. В основе криминальной драмы лежат реальные события. По рассказам, члены клана «острых козырьков» всегда защищали интересы своей семьи, были богатыми, стильными, соблюдали собственный кодекс чести и поведения.



