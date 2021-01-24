Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.25
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
24 января 21, 13:36
Netflix продлил один из популярных сериалов на второй сезон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сериал "Бриджертоны" за короткое время стал очень успешным.
Известно, что съемки продолжения киноленты должны стартовать уже этой весной в Великобритании. Во второй сезоне зрители будут наблюдать за жизненной историей Энтони Бриджертона, старшего брата Дафны, которого сыграл 32-летний Джонатан Бейли. Также в продолжении киноленты появятся новые персонажи. Отмечается, что сериал "Бриджертоны", действия которого происходят в Лондоне в эпоху Регентства, основан на романах Джулии Куинн. 

В первом сезоне речь шла о Дафне Бриджиртон и ее бурном романе с герцогом Гастингским. В целом, писательница выпустила восемь романов и каждый из них посвящен личной жизни одного из семейства Бриджертонов. Автор сериала Ван Дьюсен заявил, что хочет следовать этому формату. Но при этом, главные герои первого сезона — Дафна и Саймон Гастингские также будут участвовать в истории, ведь они являются важной ее частью. 

Напомним, что премьера костюмированной мелодрамы состоялась в декабре 2020 года и стала настоящим хитом на Netflix. Стриминговый сервис сообщил, что за 28 дней проката сериал "Бриджертоны" посмотрели с 63 млн аккаунтов. По просмотрам эта кинолента обошла даже нашумевший "Ход королевы".

Источник: https://life.comments.ua/
Ещё по теме:
Появился драматичный трейлер сериала "Корона" (ВИДЕО)
Украинский сериал обогнал "Ведьмака" и "Ход королевы"
Hulu и Marvel закрыли сериал "Хелстром"
HBO готовит продолжение Секса в большом городе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подборка фильмов, где финал меняет все
noimageВ новом фильме Гая Ричи сыграет Хью Грант и Джош Хартнетт
noimageБен Аффлек оставил "Армагеддон" в прошлом
Лента новостей