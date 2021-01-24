Netflix продлил один из популярных сериалов на второй сезон

Известно, что съемки продолжения киноленты должны стартовать уже этой весной в Великобритании. Во второй сезоне зрители будут наблюдать за жизненной историей Энтони Бриджертона, старшего брата Дафны, которого сыграл 32-летний Джонатан Бейли. Также в продолжении киноленты появятся новые персонажи. Отмечается, что сериал "Бриджертоны", действия которого происходят в Лондоне в эпоху Регентства, основан на романах Джулии Куинн.





В первом сезоне речь шла о Дафне Бриджиртон и ее бурном романе с герцогом Гастингским. В целом, писательница выпустила восемь романов и каждый из них посвящен личной жизни одного из семейства Бриджертонов. Автор сериала Ван Дьюсен заявил, что хочет следовать этому формату. Но при этом, главные герои первого сезона — Дафна и Саймон Гастингские также будут участвовать в истории, ведь они являются важной ее частью.





Напомним, что премьера костюмированной мелодрамы состоялась в декабре 2020 года и стала настоящим хитом на Netflix. Стриминговый сервис сообщил, что за 28 дней проката сериал "Бриджертоны" посмотрели с 63 млн аккаунтов. По просмотрам эта кинолента обошла даже нашумевший "Ход королевы".



