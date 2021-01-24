В новом фильме Гая Ричи сыграет Хью Грант и Джош Хартнетт

Режиссер лично доработал сценарий, написанный автором «Алладина» Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Помимо вышеназванных звёзд главную роль в новинке исполнит Джейсон Стэйтем, успевший поработать уже вместе с Хартнеттом в боевике «Гнев человеческий» (или «Инкассаторский грузовик»). Также на экране появятся Обри Плаза («Легион») и Кэри Элвес («Пила»). Картину продюсируют студии Miramax и STX. Съёмки ленты пройдут в Катаре и Турции.





Сюжет экшн-триллера Five Eyes вращается вокруг международного разведывательного альянса «Пять глаз», использующего сурового агента MI6, чтобы он остановил продажу нового высокотехнологичного оружия. В паре с экспертом ЦРУ агент Великобритании выслеживает нарушителей мирового порядка по всему земному шару, выдает себя за других людей, стремясь войти в близкий круг подозреваемого – некого злодея-миллиардера. Герою потребуются все обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы предотвратить сделку опасного торговца оружием… и остаться в живых.



