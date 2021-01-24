Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.25
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
24 января 21, 14:09
В новом фильме Гая Ричи сыграет Хью Грант и Джош Хартнетт
Хью Грант
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По информации Deadline, Джош Хартнетт, прославившийся фильмами «Перл-Харбор» и «Счастливое число Слевина», и Хью Грант, чьем имя чаще всего гремело в прошлом году в связке с рейтинговым мини-сериалом «Отыграть назад» (номинация на премию Critics’ Choice TV Awards), присоединились к касту нового проекта Гая Ричи, известного под черновым названием «Пять глаз».
Режиссер лично доработал сценарий, написанный автором «Алладина» Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Помимо вышеназванных звёзд главную роль в новинке исполнит Джейсон Стэйтем, успевший поработать уже вместе с Хартнеттом в боевике «Гнев человеческий» (или «Инкассаторский грузовик»). Также на экране появятся Обри Плаза («Легион») и Кэри Элвес («Пила»). Картину продюсируют студии Miramax и STX. Съёмки ленты пройдут в Катаре и Турции.

Сюжет экшн-триллера Five Eyes вращается вокруг международного разведывательного альянса «Пять глаз», использующего сурового агента MI6, чтобы он остановил продажу нового высокотехнологичного оружия. В паре с экспертом ЦРУ агент Великобритании выслеживает нарушителей мирового порядка по всему земному шару, выдает себя за других людей, стремясь войти в близкий круг подозреваемого – некого злодея-миллиардера. Герою потребуются все обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы предотвратить сделку опасного торговца оружием… и остаться в живых.

Источник: https://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Рэя Фишера официально лишили роли в фильме "Флэш"
Николь Кидман и Хавьер Бардем могут сыграть известную пару
Рами Малек снимется в новом фильме Дэвида О. Рассела
Брендан Фрейзер сыграет в новой драме Даррена Аронофски
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подборка фильмов, где финал меняет все
noimageБен Аффлек оставил "Армагеддон" в прошлом
noimageNetflix продлил один из популярных сериалов на второй сезон
Лента новостей