Кино Новости кино
24 января 21, 14:09
В новом фильме Гая Ричи сыграет Хью Грант и Джош Хартнетт
По информации Deadline, Джош Хартнетт, прославившийся фильмами «Перл-Харбор» и «Счастливое число Слевина», и Хью Грант, чьем имя чаще всего гремело в прошлом году в связке с рейтинговым мини-сериалом «Отыграть назад» (номинация на премию Critics’ Choice TV Awards), присоединились к касту нового проекта Гая Ричи, известного под черновым названием «Пять глаз».
Режиссер лично доработал сценарий, написанный автором «Алладина» Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Помимо вышеназванных звёзд главную роль в новинке исполнит Джейсон Стэйтем, успевший поработать уже вместе с Хартнеттом в боевике «Гнев человеческий» (или «Инкассаторский грузовик»). Также на экране появятся Обри Плаза («Легион») и Кэри Элвес («Пила»). Картину продюсируют студии Miramax и STX. Съёмки ленты пройдут в Катаре и Турции.
Сюжет экшн-триллера Five Eyes вращается вокруг международного разведывательного альянса «Пять глаз», использующего сурового агента MI6, чтобы он остановил продажу нового высокотехнологичного оружия. В паре с экспертом ЦРУ агент Великобритании выслеживает нарушителей мирового порядка по всему земному шару, выдает себя за других людей, стремясь войти в близкий круг подозреваемого – некого злодея-миллиардера. Герою потребуются все обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы предотвратить сделку опасного торговца оружием… и остаться в живых.
Источник: https://www.kinomania.ru/