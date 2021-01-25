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25 января 21, 12:18
Украинский трейлер фильма "Годзилла против Конга"
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Несмотря на карантин, кинокомпания Warner Bros. готовит для зрителей много новинок в 2021 году. Одной из премьер является экшн "Годзилла против Конга".
Дата выхода фильма намечена на 26 марта 2021 года. Студия начала подогревать интерес публики к новинке, и представила первый дублированный трейлер "Годзиллы против Конга".

Режиссером фильма выступил Адам Вингард. Актерский состав: Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Александр Скарсгард, Джессика Хенвик, Кайл Чандлер, Джулиан Деннисон, Брайан Тайри Генри и др.

Отметим, что сюжет студия долго держала в секрете. Однако с появлением трейлера, теперь можно понять, о чем же будет картина. Конг отправляется на поиски своего дома вместе с девочкой-сиротой, которая имеет уникальную связь с монстром. Главные герои встретятся с разъяренной Годзиллой, разрушающую все на своем пути.

Ожидается, что в фильме "Годзилла против Конга" зрители узнают тайну происхождения монстров, скрытую в ядре Земли.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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