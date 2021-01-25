Кира Найтли отказалась от обнаженных сцен

Кира призналась, что сексуальные сцены с мужчинами-режиссерами заставляют ее чувствовать себя "очень неудобно" и она больше не видит себя в этом.





Быть обнаженной в кадре для Найтли настолько невыносимо, что теперь в ее контрактах часто прописан пункт "без обнаженной натуры".





При этом 35-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" не исключила, что снова разденется, но это должен быть фильм женщины-режиссера.



