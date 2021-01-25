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25 января 21, 12:27
Кира Найтли отказалась от обнаженных сцен
Кира призналась, что сексуальные сцены с мужчинами-режиссерами заставляют ее чувствовать себя "очень неудобно" и она больше не видит себя в этом.
Быть обнаженной в кадре для Найтли настолько невыносимо, что теперь в ее контрактах часто прописан пункт "без обнаженной натуры".
При этом 35-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" не исключила, что снова разденется, но это должен быть фильм женщины-режиссера.
Источник: https://kinoafisha.ua/