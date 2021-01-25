Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.15
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
25 января 21, 12:36
Бри Ларсон исполнит главную роль в новом сериале Apple
Бри Ларсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Звезда фильма "Капитан Марвел" Бри Ларсон исполнит главную роль в новом сериале Apple. Актриса также выступит исполнительным продюсером ленты.
Как сообщает variety, основой проекта станет роман "Уроки химии" (Lessons in Chemistry) писательницы Бонни Гармус.

За сценарий отвечает Сюзанна Грант, номинированная на премию "Оскар" за работу над драмой "Эрин Брокович".

Действие нового шоу развернется в 1960-х годах. В центре сюжета — молодая женщина по имени Элизабет Зотт, которая мечтает о карьере в науке. Общество не дает ей шанса проявить себя, убеждая, что место женщины — на кухне. Элизабет находит нестандартное решение. Она становится ведущей кулинарного шоу, в котором делится со зрителями рецептами и знаниями в области химии.

Сериал должен выйти весной 2022 года на сервисе Apple TV+.

Источник: https://112.ua/
Ещё по теме:
Hulu и Marvel закрыли сериал "Хелстром"
Бри Ларсон получит роль во вселенной «Звездных войн»
HBO готовит продолжение Секса в большом городе
Сериалы с высоким рейтингом, которые вышли в январе 2021
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кира Найтли отказалась от обнаженных сцен
noimageУкраинский трейлер фильма "Годзилла против Конга"
Лента новостей