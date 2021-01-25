Бри Ларсон исполнит главную роль в новом сериале Apple

Как сообщает variety, основой проекта станет роман "Уроки химии" (Lessons in Chemistry) писательницы Бонни Гармус.





За сценарий отвечает Сюзанна Грант, номинированная на премию "Оскар" за работу над драмой "Эрин Брокович".





Действие нового шоу развернется в 1960-х годах. В центре сюжета — молодая женщина по имени Элизабет Зотт, которая мечтает о карьере в науке. Общество не дает ей шанса проявить себя, убеждая, что место женщины — на кухне. Элизабет находит нестандартное решение. Она становится ведущей кулинарного шоу, в котором делится со зрителями рецептами и знаниями в области химии.





Сериал должен выйти весной 2022 года на сервисе Apple TV+.



