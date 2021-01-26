Документальный фильм про Бритни Спирс

Последние несколько лет были для Бритни Спирс сложными. В частности, в начале лета фанаты певицы заметили неладное в ее поведении и были уверены, что она посылает зашифрованные послания в социальных сетях, прося о помощи. Поклонники артистки сразу забили тревогу и создали в сети движение #FreeBritney – целью которого освободить Спирс от опеки своего отца Джейми над ней.





Историей поп-дивы заинтересовался The New York Times, предложив снять документальный фильм Framing Britney Spears. Сообщается, что кинолента расскажет о пути певицы к успеху, ее проблемах с ментальным здоровьем, реабилитации и борьбе за собственную независимость. Премьера фильма состоится 5 февраля на платформе Hulu.





Напомним, что отец Бритни Джейми стал ее официальным опекуном после нервного срыва знаменитости в 2008 году. В тот момент она разводилась со своим мужем Кевином Федерлайном, который получил опеку над двумя сыновьями. Певица также дважды попадала в психиатрические учреждения, после чего ее отец подал заявление на «временное опекунство», а позже стал ее постоянным опекуном. В 2019 году Джейми передал опеку над Бритни своей помощнице Джоди Монтгомери из-за конфликта с одним из внуков. В ноябре 2020 года знаменитость проиграла в суде в деле об опекунстве своего отца Джейми над ней.



