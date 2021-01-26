У сиквела фильма о Ларе Крофт новый режиссер

Вместо Бена Уитли ("Доктор Кто") постановщиком выступит Миша Грин ("Страна Лавкрафта").





Продюсерами продолжения станут Грэм Кинг и Элизабет Кантильон.





Подробности сюжета и дата выхода "Лары Крофт 2" на этот момент неизвестны.





Как сообщалось ранее, актриса Алисия Викандер вернется к образу расхитительницы гробниц в новом фильме.





"Расхитительница гробниц: Лара Крофт" (2018) - киноадаптация одноименной серии видеоигр об искательнице приключений из семейства Крофт. Сюжет обыгрывал одноименную игру 2013 года, в которой молодая Лара Крофт попадает на заброшенный остров, где когда-то проводил раскопки ее отец. Фильм поставил Роар Утхауг.





Напомним, первый фильм по игре Tomb Raider "Лара Крофт – расхитительница гробниц" вышел в 2001 году, а сиквел "Лара Крофт: Расхитительница гробниц - 2 – Колыбель жизни" – в 2003 году. Главную роль в картинах сыграла Анджелина Джоли.



