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26 января 21, 13:21
Для HBO Max разрабатывают сериал во вселенной Гарри Поттера
Гарри Поттер
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По данным The Hollywood Reporter, студия Warner Bros. разрабатывает сериал во вселенной «Гарри Поттера» для HBO Max.
Киностудия Warner Bros. и потоковый сервис HBO Max намереваются представить поклонникам книг о волшебнике Гарри Поттере новую многосерийную экранизацию. По сведениям издания The Hollywood Reporter, проект находится на ранних стадиях разработки, но детали будущего сериала уже обсуждаются с потенциальными сценаристами.

Дальнейшая эксплуатация "поттерианы" - один из главных приоритетов Warner Bros,, так как она является самой успешной франшизой студии за последние годы. В какой именно форме она будет развиваться пока неизвестно.

Отметим, что у франшизы "Гарри Поттер" есть целый ряд проблем с правами. С одной стороны, писательница Дж.К. Роулинг контролирует ее и имеет право голоса во всем, что касается этой интеллектуальной собственности. С другой, NBCUniversal в 2016 году подписала контракт с Warner Bros., наделивший ее правами на все виды телевизионного контента, в том числе эфирное вещание, кабельное и стриминг. Эта сделка, срок действия которой заканчивается в апреле 2025 года, включала в себя любые цифровые проекты, а также контент для тематических парков развлечений и различных мероприятий.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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