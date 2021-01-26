Исполнительница главной роли в приквеле "Ведьмака"

По сведениям издания Deadline, ею стала Джоди Смит, знакомая зрителям по таким проектам, как "Летящие сквозь ночь", "Квин и Слим" и другим.





Ранее стало известно, что мини-сериал под названием "Ведьмак: Происхождение" будет состоять из шести эпизодов. Действие планируется перенести в прошлое - за 1200 лет до основных событий, когда появился первый ведьмак, а миры людей, эльфов и монстров слились в один.





Смит сыграет Эйли, благословленную богиней женщину-воина, которая оставила свой клан и должность защитницы королевы, чтобы следовать зову сердца и стать бродячим музыкантом. Великие потрясения на континенте вынуждают ее вернуться на путь воина, тропу мести и искупления.





Шоураннером назначен Деклан Де Барра. "Как преданный поклонник фэнтези, я чрезвычайно взволнован возможностью рассказать историю под названием "The Witcher: Blood Origin". С тех пор как я впервые прочел книги из серии "Ведьмак", у меня в голове постоянно вертелся вопрос: "Каким был эльфийский мир до катастрофического прихода людей?", - заявил он в одном из интервью.



