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26 января 21, 13:29
Исполнительница главной роли в приквеле "Ведьмака"
Джоди Смит
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Потоковый сервис Netflix определился с исполнительницей главной роли в приквеле сериала "Ведьмак".
По сведениям издания Deadline, ею стала Джоди Смит, знакомая зрителям по таким проектам, как "Летящие сквозь ночь", "Квин и Слим" и другим.

Ранее стало известно, что мини-сериал под названием "Ведьмак: Происхождение" будет состоять из шести эпизодов. Действие планируется перенести в прошлое - за 1200 лет до основных событий, когда появился первый ведьмак, а миры людей, эльфов и монстров слились в один.

Смит сыграет Эйли, благословленную богиней женщину-воина, которая оставила свой клан и должность защитницы королевы, чтобы следовать зову сердца и стать бродячим музыкантом. Великие потрясения на континенте вынуждают ее вернуться на путь воина, тропу мести и искупления.

Шоураннером назначен Деклан Де Барра. "Как преданный поклонник фэнтези, я чрезвычайно взволнован возможностью рассказать историю под названием "The Witcher: Blood Origin". С тех пор как я впервые прочел книги из серии "Ведьмак", у меня в голове постоянно вертелся вопрос: "Каким был эльфийский мир до катастрофического прихода людей?", - заявил он в одном из интервью.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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