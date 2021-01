Кевин Харт исполнит роль Роланда в экранизации Borderlands

Актёр участвовал в переговорах об участии в проекте несколько месяцев, и первая информация о том, что он всё же согласился, появилась ещё в декабре.





Режиссёр фильма Элай Рот («Хостел», «Тайна дома с часами») отметил, что роль в Borderlands будет непривычной для Харта, но команде не терпится показать актёра с новой стороны. В целом постановщик уверен, что из него выйдет отличный Роланд.





Напомним, что за сценарий экранизации Borderlands отвечает Крейг Мейзин, который известен по сериалу «Чернобыль» и работающий над сериалом по The Last of Us для HBO. А роль сирены Лилит исполнит Кейт Бланшетт.