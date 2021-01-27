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27 января 21, 11:58
Кевин Харт исполнит роль Роланда в экранизации Borderlands
Кевин Харт
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После ряда слухов и неофициальной информации стало известно, что Кевин Харт действительно исполнит роль Роланда в готовящейся экранизации Borderlands.
Актёр участвовал в переговорах об участии в проекте несколько месяцев, и первая информация о том, что он всё же согласился, появилась ещё в декабре. 

Режиссёр фильма Элай Рот («Хостел», «Тайна дома с часами») отметил, что роль в Borderlands будет непривычной для Харта, но команде не терпится показать актёра с новой стороны. В целом постановщик уверен, что из него выйдет отличный Роланд.

Напомним, что за сценарий экранизации Borderlands отвечает Крейг Мейзин, который известен по сериалу «Чернобыль» и работающий над сериалом по The Last of Us для HBO. А роль сирены Лилит исполнит Кейт Бланшетт. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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