Netflix представил актеров сериала «Викинги: Валгалла»

Об этом сообщается в Twitter Netflix.





“В начале 11 века самые известные когда-либо жившие викинги прокладывали путь через сильно меняющийся мир. Представляем актерский состав сериала “Викинги: Вальгалла” — новой главы в эпической саге о викингах, только на Netflix”, – говорится в сообщении.





В шоу снимутся Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сутер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс и Кэролайн Хендерсон. Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен появятся в повторяющихся ролях.





Корлетт сыграет Лейфа Эрикссона. Лейф – гренландец, отважный моряк, происходит из дружной семьи, исповедующей старые язычество.





Густавссон сыграет Фрейдис Эриксдоттер, яростную язычницу, пылкую и упрямую сторонницу “старых богов”. Как и ее брат Лейф, она приходит в Каттегат как аутсайдер, но становится источником вдохновения для тех, кто придерживается старых методов.





Сутер сыграет Харальда Сигурдссона, персонажа из знати викингов и одного из последних берсерков группы. Харизматичный, амбициозный и красивый, он способен объединить как последователей Одина, так и христиан.





Брэдли Фригард сыграет короля Дании Канута – мудрого, сообразительного и безжалостного лидера, который держит своих друзей рядом, а врагов еще ближе.





Йоханнессон сыграет Олафа Харальдсона, амбициозного старшего сводного брата Харальда – сурового и беспощадного викинга, а также ветхозаветного христианина.





Берлин играет Эмму Нормандскую, политически проницательную представительницу нормандского двора и одну из самых богатых женщин Европы.





Оукс и Хендерсон сыграют соответственно Эрла Годвина и Ярла Хокона. Граф описывается как “последний оставшийся в живых” и хитрый главный советник короля Англии.





Ярл Хокон – великая воительница и терпеливый лидер, правящий Каттегатом. Несмотря на то, что она язычница, ей удалось сохранить Каттегат как город, открытый для всех религий в трудное время. Она станет могущественным наставником для Фрейдиса, которого тянет к ее мудрости.





Сценаристом сериала выступил Джеб Стюарт. Также он стал исполнительным продюсером, наряду с Майклом Херстом, Морганом О’Салливаном, Джеймсом Флинном, Шерри Марш, Аланом Гасмером, Шейлой Хокин и Джоном Вебером.





Режиссером и продюсером первого эпизода будет Нильс Арден Оплев.





Дата выхода сериала “Викинги: Валгалла” пока неизвестна.





Оригинальный сериал “Викинги” завершил свой шестой и последний сезон в декабре 2020 года.



