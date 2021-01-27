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27 января 21, 12:14
Самара Уивинг получила главную роль в фильме "Лиз"
Актриса Самара Уивинг
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Самара Уивинг сыграет главную роль в фильме "Лиз" о супруге младшего брата Наполеона.
Актриса Самара Уивинг ("Я иду искать") получила главную роль в биографической картине "Лиз".

Как сообщает Variety, режиссером картины выступит Адам Леон ("Волоцюги"), а сценарий написала Габриэль Ньюстадт.

Фильм расскажет о супруге младшего брата Наполеона Бонапарта Джерома - Элизабет Паттерсон Бонапарт, которая повлияла на становление социальной сцены в США и считается одной из забытых матерей-основательниц Америки. Она славилась своим стилем, остроумием и независимостью.

Предполагается, что съемки стартуют в этом году, даты выхода пока нет.

Источник: https://112.ua/
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