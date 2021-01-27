Самара Уивинг получила главную роль в фильме "Лиз"

Актриса Самара Уивинг ("Я иду искать") получила главную роль в биографической картине "Лиз".





Как сообщает Variety, режиссером картины выступит Адам Леон ("Волоцюги"), а сценарий написала Габриэль Ньюстадт.





Фильм расскажет о супруге младшего брата Наполеона Бонапарта Джерома - Элизабет Паттерсон Бонапарт, которая повлияла на становление социальной сцены в США и считается одной из забытых матерей-основательниц Америки. Она славилась своим стилем, остроумием и независимостью.





Предполагается, что съемки стартуют в этом году, даты выхода пока нет.



