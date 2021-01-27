Джеймс Ван анонсировал дату выхода нового фильма

На своей официальной странице в социальной сети Instagram он сообщил, что одновременный старт в прокате и стриминге HBO Max запланирован на 10 сентября 2021 года.
"Я наконец закончил его на прошлой неделе. Предполагалось, что это будет мой "маленький фильм ужасов”, который я сделаю между масштабными проектами, но пандемия отодвинула его так же далеко, как и большие. Я очень переживаю за этот фильм. Я даже не знаю, как это описать. Мне хотелось сделать что-то оригинальное и жанровое, отличное от других моих работ, но все же в духе тех хорроров и триллеров, на которых я сам вырос. Ждите обновлений", - написал он.
Напомним, что в декабре 2020 года сообщалось, что руководство студии Warner Bros. не согласовало с Ваном выпуск его ленты на HBO Max, хотя ему полагалось по контракту 13 процентов от кассовых сборов. Ко всему прочему, проект был полностью профинансирован китайской компанией Starlight Media, которую студия также не проинформировала заранее о своем решении.