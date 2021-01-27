Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.12
USD
28.16
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
27 января 21, 12:32
Джеймс Ван анонсировал дату выхода нового фильма
Джеймс Ван
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Режиссер Джеймс Ван анонсировал дату выхода его нового фильма ужасов под названием "Злое".
На своей официальной странице в социальной сети Instagram он сообщил, что одновременный старт в прокате и стриминге HBO Max запланирован на 10 сентября 2021 года.

"Я наконец закончил его на прошлой неделе. Предполагалось, что это будет мой "маленький фильм ужасов”, который я сделаю между масштабными проектами, но пандемия отодвинула его так же далеко, как и большие. Я очень переживаю за этот фильм. Я даже не знаю, как это описать. Мне хотелось сделать что-то оригинальное и жанровое, отличное от других моих работ, но все же в духе тех хорроров и триллеров, на которых я сам вырос. Ждите обновлений", - написал он.

Напомним, что в декабре 2020 года сообщалось, что руководство студии Warner Bros. не согласовало с Ваном выпуск его ленты на HBO Max, хотя ему полагалось по контракту 13 процентов от кассовых сборов. Ко всему прочему, проект был полностью профинансирован китайской компанией Starlight Media, которую студия также не проинформировала заранее о своем решении.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Оксана Байрак жаловалась на украинский дубляж своего фильма
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно о последних днях жизни Гафта
Праздничные фильмы ужасов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов"
noimageСамара Уивинг получила главную роль в фильме "Лиз"
noimageNetflix представил актеров сериала «Викинги: Валгалла»
noimageКевин Харт исполнит роль Роланда в экранизации Borderlands
Лента новостей