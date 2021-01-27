Джеймс Ван анонсировал дату выхода нового фильма

На своей официальной странице в социальной сети Instagram он сообщил, что одновременный старт в прокате и стриминге HBO Max запланирован на 10 сентября 2021 года.





"Я наконец закончил его на прошлой неделе. Предполагалось, что это будет мой "маленький фильм ужасов”, который я сделаю между масштабными проектами, но пандемия отодвинула его так же далеко, как и большие. Я очень переживаю за этот фильм. Я даже не знаю, как это описать. Мне хотелось сделать что-то оригинальное и жанровое, отличное от других моих работ, но все же в духе тех хорроров и триллеров, на которых я сам вырос. Ждите обновлений", - написал он.