Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов"

Утверждается, что на этот раз сюжет будет строиться вокруг приключений "мультикультурной семьи".





Отметим, что до запуска франшизы "Дети шпионов" Родригес был более известен своими боевиками, рассчитанными на взрослую аудиторию, но хотел сделать что-то для своих детей. Он предложил концепцию фильма о группе братьев и сестер, которые занялись семейным бизнесом, чтобы спасти своих родителей-секретных агентов от опасности. Первый фильм стал кассовым хитом, собрав более 100 миллионов долларов. За ним последовало три сиквела, которые в совокупности заработали более 550 миллионов долларов в мировом прокате.





Вернется ли в новую версию кто-то из актерского состава оригинала, пока не уточняется. Неизвестен также съемочный и возможный прокатный график картины. В планах у Родригеса множество перспективных кинопроектов, поэтому, вероятнее всего, он сможет приступить к работе не ранее второй половины 2021 года.



