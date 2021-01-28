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28 января 21, 12:47
Первые кадры Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Кристен Стюарт,Сумерки,Канн
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Кристен Стюарт готовится взойти на трон – этой осенью выйдет фильм "Спенсер" о принцессе Диане, где актриса играет главную роль.
Но уже сейчас в сети появились первые кадры, на которых Кристен похожа на Диану, как две капли воды. 

Фильм расскажет об особенном периоде из жизни Ди: в декабре 1991 года принцесса должна решить, оставить ли королевскую жизнь после того, как ее брак с принцем Чарльзом ухудшился. «‎Хотя и ходят слухи о романе и разводе, на рождественском ужине в поместье Сандрингем (где королевская семья проводит обычно праздники) будет все мирно. Есть еда и питье, стрельба и охота. Диана знает правила игры. В этом году все будет по-другому», - говорится в синопсисе.

К Стюарт присоединятся несколько известных актеров в проекте, в том числе Тимоти Сполл (мистер Тернер), Салли Хокинс (Форма воды) и Шон Харрис (Миссия невыполнима). «Спенсер - это история о том, кем была Диана в поворотный момент ее жизни», - сказала Стюарт в своем заявлении.



Источник: https://elle.ua/
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