Первые кадры Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Но уже сейчас в сети появились первые кадры, на которых Кристен похожа на Диану, как две капли воды.





Фильм расскажет об особенном периоде из жизни Ди: в декабре 1991 года принцесса должна решить, оставить ли королевскую жизнь после того, как ее брак с принцем Чарльзом ухудшился. «‎Хотя и ходят слухи о романе и разводе, на рождественском ужине в поместье Сандрингем (где королевская семья проводит обычно праздники) будет все мирно. Есть еда и питье, стрельба и охота. Диана знает правила игры. В этом году все будет по-другому», - говорится в синопсисе.





К Стюарт присоединятся несколько известных актеров в проекте, в том числе Тимоти Сполл (мистер Тернер), Салли Хокинс (Форма воды) и Шон Харрис (Миссия невыполнима). «Спенсер - это история о том, кем была Диана в поворотный момент ее жизни», - сказала Стюарт в своем заявлении.











