Сериал «Бриджертоны» установил абсолютный рекорд Netflix

Сериал установил абсолютный рекорд стриминговой платформы, за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал экранизации фэнтези-книг Анджея Сапковского «Ведьмак», его оценили 76 миллионов пользователей Netflix. Таким образом, «Бриджертоны» стал крупнейшим проектом сервиса за всю историю.





Проект вошел в десятку лучших во всех странах, где поддерживается стриминг платформа Netflix, кроме Японии. По популярности он лидирует в 83 странах, включая Россию, США, Францию, Великобританию, Индию, ЮАР и Бразилию.





«Бриджертоны» — романтическая драма, основанная на серии книг писательницы Джулии Куин. Шоу рассказывает историю семьи из высшего общества Лондона эпохи Регентства. Создателем сериала является Крис Ван Дьюсен, ранее работавший над проектом «Анатомия страсти». Премьера сериала состоялась 25 декабря прошлого года.



