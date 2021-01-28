Джейн Фонду наградят за выдающиеся достижения в кино

Джейн получит награду на «Золотом глобусе», который состоится в отеле The Beverly Hilton 28 февраля.





«Неоспоримый талант Джейн принес ей высочайшее признание. Несмотря на то, что ее профессиональная жизнь претерпела много изменений, непоколебимая страсть актрисы к переменам осталась», — сказали представители Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) — организаторы церемонии.





83-летняя Джейн Фонда является одной из самых титулованных актрис в истории «Золотого глобуса», на который она номинировалась 15 раз и получила семь наград. Кроме вклада Фонды в киноиндустрию, представители Голливудской ассоциации иностранной прессы отметили активную политическую позицию Джейн.



