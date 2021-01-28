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Кино
Новости кино
28 января 21, 12:58
Джейн Фонду наградят за выдающиеся достижения в кино
Джейн Фонда
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Американская актриса, активистка и писательница Джейн Фонда будет удостоена награды Сесила Б. Де Милля за выдающиеся достижения в кино и на телевидении.
Джейн получит награду на «Золотом глобусе», который состоится в отеле The Beverly Hilton 28 февраля. 

«Неоспоримый талант Джейн принес ей высочайшее признание. Несмотря на то, что ее профессиональная жизнь претерпела много изменений, непоколебимая страсть актрисы к переменам осталась», — сказали представители Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) — организаторы церемонии.

83-летняя Джейн Фонда является одной из самых титулованных актрис в истории «Золотого глобуса», на который она номинировалась 15 раз и получила семь наград. Кроме вклада Фонды в киноиндустрию, представители Голливудской ассоциации иностранной прессы отметили активную политическую позицию Джейн.

Источник: https://likein.ua/
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