Кинопремьеры этой недели

А это означает, что нас снова ждет несколько премьер. В их числе праздничная украинская комедия, хоррор, снятый украинским режиссером с голливудской звездой украинского же происхождения и блокбастер по видеоигре с уроженкой Киева Миллой Йовович.





Все будет ОК!





Режиссер: Тарас Бенюк





В ролях: Ирина Бенюк, Владимир Невельский, Ирма Витовская, Ирина Деблюк, Анна Андрусишин, Владимир Тафийчук, Юлия Амплейкина





Накануне новогодних праздников жизнь Лизы разваливается на куски – она теряет любимый бизнес, ее бросает бойфренд, а сидящая на шее мама не хочет входить в положении дочери. Чтобы как-нибудь выбраться из этой ямы, Лиза решает уехать на работу в Польшу. Вот только перебрав с алкоголем накануне отъезда, она садится не в тот автобус и вместо польского Буковца оказывается в украинском Буковеле. Оставшись без денег и вещей, девушка идет искать помощи, а находит настоящие чудеса, случайные неслучайности и новые дружбу и любовь.





Охотник на монстров





Режиссер: Пол У. С. Андерсон





В ролях: Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета, Рон Перлман, Джош Хелман, Янник Шуманн, Хирона Ямадзаки





Милла Йовович ("Обитель зла") возвращается в игровой сеттинг. На сей раз актрису поместили в экранизацию action RPG под названием "Охотник на монстров". По сюжету, элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с неким Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать чудовищ. Только так они могут спасти мир людей от проникновения жутких монстров и наоборот и вернуться домой. Для экранизации специально отбирали любимых существ фанатов игровой франшизы.





Пик страха





Режиссер: Станислав Капралов





В ролях: Иванна Сахно, Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили, Гиа Джапаридзе, Тамар Бзиава, Елена Турбал





Пара американских сноубордистов отправляется в Грузию, чтобы заняться фрирайдом на девственных снегах Кавказа и совершить романтическое путешествие по далекой неизведанной стране. Неожиданно на их пути возникает человек в глухом черном шлеме верхом на снегоходе. У него своя цель и своя миссия и он представляет огромную опасность для главных героев. Оказавшись разделенной со своим возлюбленным, Миа (Иванна Сахно) вынуждена собраться с силами, чтобы не просто выжить, но и дать врагу отпор.





Мой друг Зигмунд Фрейд





Режиссер: Николаус Лейтнер





В ролях: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Эмма Дрогунова, Давид Альтман, Кристоф Биттенауэр, Хаймон Мария Буттингер





Юноша по имени Франц приезжает из провинции в Вену. Большой город диктует свой ритм жизни, и довольно скоро герой встречает девушку, в которую, как ему кажется, влюбляется на всю жизнь. Переполняющие его чувства, а также подъем нацизма и рост напряжения в обществе выливаются в странные сны, которые видит парень. Разобраться в них, а также понять себя Францу помогает известный клиент табачной лавки, где он работает – Зигмунд Фрейд.





Выше неба





Режиссер: Фулвио Сестито





В ролях: Райан Карнес, Джордан Хинсон, Клод Дюамель, Мартин Сенсмейер, Дон Старк, Петер Стормаре, Милтон Чи, Трэвис Уолтон





Когда Крису было 7 лет, его мать, поссорившись с отцом, ушла из дома и больше не вернулась. Отец-алкоголик объяснил это мальчику тем, что ее забрали инопланетяне. Уже взрослым Крис решает посвятить свою жизнь раскрытию подобных похищений. Вместе с оператором он едет на конвент, чтобы поговорить с людьми, испытавшими подобное. Там они знакомятся с девушкой Элис, которая утверждает, что начиная с 7 лет ее похищают каждые 7 лет, и что вот-вот ее 28-й день рождения.



