Трейлер шпионского фильма с Бенедиктом Камбербэтчем

На YouTube появился трейлер шпионской драмы «Курьер» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.





Картина расскажет реальную историю скромного британского бизнесмена, завербованного МИ-6. По указанию спецслужб герой Камбербэтча должен наладить контакт с советским офицером ГРУ Олегом Пеньковским, которого сыграл Мераб Нинидзе — актер грузинского происхождения. Британцу будет необходимо добыть у русского информацию, которая поможет положить конец Карибскому кризису.





В фильме также снимались Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Джесси Бакли («Думаю, как все закончить»). Режиссер — Доминик Кук, известный в Британии прежде всего своими театральными постановками.



