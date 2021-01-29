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29 января 21, 13:52
Трейлер шпионского фильма с Бенедиктом Камбербэтчем
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Премьера запланирована на 19 марта.
На YouTube появился трейлер шпионской драмы «Курьер» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Картина расскажет реальную историю скромного британского бизнесмена, завербованного МИ-6. По указанию спецслужб герой Камбербэтча должен наладить контакт с советским офицером ГРУ Олегом Пеньковским, которого сыграл Мераб Нинидзе — актер грузинского происхождения. Британцу будет необходимо добыть у русского информацию, которая поможет положить конец Карибскому кризису.

В фильме также снимались Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Джесси Бакли («Думаю, как все закончить»). Режиссер — Доминик Кук, известный в Британии прежде всего своими театральными постановками. 


Источник: https://glavcom.ua/
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