Каннский кинофестиваль перенесен на июль

Каннский фестиваль ежегодно привлекает около 45 000 человек с официальной аккредитацией. В прошлом году организаторам пришлось отменить мероприятие из-за кризиса коронавируса.





В 2021 году изначально планировалось провести 74-й кинофестиваль в Каннах с 11 по 22 мая, но из-за пандемии мероприятие перенесли и теперь оно пройдет с 6 по 17 июля. Это решение было связано с тем, что в Европе растет число случаев заражения вирусом, при этом различные страны ужесточают свои ограничения, в том числе восстанавливают карантин.





«Как было объявлено осенью прошлого года, Каннский фестиваль оставляет за собой право изменить даты проведения в зависимости от того, как развивается ситуация в области здравоохранения в мире», — говорится в заявлении организаторов фестиваля.





Фестиваль был отменен в прошлом году, в то время как конкурирующие европейские мероприятия в Берлине и Венеции проходили под строгими ограничениями по охране здоровья. В 2019 году желанная «Золотая пальмовая ветвь» Канн была присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты» Бон Джун Хо, который в последствии стал триумфатором сезона кинонаград.



