Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.11
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
29 января 21, 14:01
Каннский кинофестиваль перенесен на июль
каннский кинофестиваль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каннский кинофестиваль, который изначально планировали провести в мае, перенесли на 6-17 июля.
Каннский фестиваль ежегодно привлекает около 45 000 человек с официальной аккредитацией. В прошлом году организаторам пришлось отменить мероприятие из-за кризиса коронавируса.

В 2021 году изначально планировалось провести 74-й кинофестиваль в Каннах с 11 по 22 мая, но из-за пандемии мероприятие перенесли и теперь оно пройдет с 6 по 17 июля. Это решение было связано с тем, что в Европе растет число случаев заражения вирусом, при этом различные страны ужесточают свои ограничения, в том числе восстанавливают карантин.

«Как было объявлено осенью прошлого года, Каннский фестиваль оставляет за собой право изменить даты проведения в зависимости от того, как развивается ситуация в области здравоохранения в мире», — говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Фестиваль был отменен в прошлом году, в то время как конкурирующие европейские мероприятия в Берлине и Венеции проходили под строгими ограничениями по охране здоровья. В 2019 году желанная «Золотая пальмовая ветвь» Канн была присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты» Бон Джун Хо, который в последствии стал триумфатором сезона кинонаград.

Источник: https://vogue.ua/
Ещё по теме:
Названа дата выхода нового сезона "Игры престолов"
Украинский фильм о Донбассе откроет Каннский фестиваль
Сегодня начнется Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 2018: конкурсная программа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джордж Клуни снимет фантастический сериал
noimageТрейлер сериала «Молодой Скала» про Дуэйна Джонсона
noimageТрейлер шпионского фильма с Бенедиктом Камбербэтчем
Лента новостей