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29 января 21, 14:36
Джордж Клуни снимет фантастический сериал
Джордж Клуни
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Компания Джорджа Клуни Smokehous займется производством фантастического сериала о персонаже новеллы Филиппа Нолана "Армагеддон 2419 год н. э." Баке Роджерсе.
Как сообщает variety, за сценарий будет отвечать Брайан К. Вон ("Остаться в живых", "Под куполом").

Ожидается также участие Флинта Дилле — внука автора оригинальной книги.

Об актерском составе информации нет. Дата выхода сериала на данный момент также не известна.

Напомним, Энтони Роджерс появился на свет как герой рассказа Филипа Нолана "Армагеддон, 2419 год н. э.", опубликованного в 1928 году. Роджерс родился в 1898-м, воевал на фронтах Первой мировой войны, а в 1927 году стал жертвой обвала в шахте. Он не погиб, но почти на полтысячелетия впал в анабиоз под действием радиоактивного вещества. Очнувшись, Роджерс обнаружил, что Америка оккупирована ханами из пустыни Гоби, и начал борьбу против захватчиков.

Вскоре герой перекочевал из книг на страницы комиксов — уже под именем Бак Роджерс, а затем в радиоэфир и на экраны. В конце 30-х вышел киносериал, впоследствии переизданный в формате трех полнометражных фильмов. В конце 70-х, на волне успеха "Звездных войн", NBC выпустил сериал "Бак Роджерс в XXV веке".

Источник: https://112.ua/
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