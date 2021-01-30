Кино Новости кино
30 января 21, 14:08
Два украинских фильма попали в лонг-лист премии «Оскар-2021»
В категории «Международный полнометражный фильм» среди работ из 93-х стран мира представлена лента Валентина Васяновича «Атлантида».
Ещё одной отечественной картиной, которая поборется за престижную награду в категории «Документальный полнометражный фильм», стала лента Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин». Фильм также был участником конкурсной программы 70-го Берлинского международного кинофестиваля.
Известно, что короткие списки из 15 фильмов в каждой категории будут объявлены 9 февраля, а номинанты на «Оскар» – 15 марта. Желаем украинским претендентам удачи!
Источник: https://insider.ua/