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30 января 21, 14:08
Два украинских фильма попали в лонг-лист премии «Оскар-2021»
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Сразу две картины украинского производства попали в расширенный список номинантов на премию «Оскар».
В категории «Международный полнометражный фильм» среди работ из 93-х стран мира представлена лента Валентина Васяновича «Атлантида».

Ещё одной отечественной картиной, которая поборется за престижную награду в категории «Документальный полнометражный фильм», стала лента Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин». Фильм также был участником конкурсной программы 70-го Берлинского международного кинофестиваля.

Известно, что короткие списки из 15 фильмов в каждой категории будут объявлены 9 февраля, а номинанты на «Оскар» – 15 марта.  Желаем украинским претендентам удачи!

Источник: https://insider.ua/
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