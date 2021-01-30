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30 января 21, 14:28
У фильма "Монстро" будет прямой сиквел
Монстро
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Киностудии Bad Robot и Paramount Pictures запускают в производство прямой сиквел фантастического фильма под названием "Монстро".
Как утверждает издание The Hollywood Reporter, сценарий подготовит британец Джо Бартон. В отличие от первого фильма, продолжение будет снято в другом стиле, не имеющем отношения к псевдодокументалистике.

Как и в случае с первой серией, продюсером назначен Джей Джей Абрамс. Постановщик Мэтт Ривз не будет задействован. Напомним, что "Монстро" был выпущен в 2008 году. В центре сюжета оказалась группа молодых жителей Нью-Йорка, которые вынуждены перемещаться по городу, подвергшемуся нападению неведомого чудовища.

Картина создавалась в обстановке повышенной секретности и рекламировалась в основном с помощью так называемого "вирусного продвижения". Все эти меры в совокупности обеспечили проекту значительный финансовый успех: при производственном бюджете всего в 25 миллионов долларов, она собрала в прокате более 170 миллионов и дала старт франшизе, объединенной названием "Кловерфилд".

Съемочный график сиквела не уточняется. Неизвестно также, предназначен он для кинотеатров или будет представлен потоковым сервисом студии Paramount.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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