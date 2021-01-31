Джаред Лето сыграет в триллера Даррена Аронофски

По сведениям издания Deadline, речь идет о триллере под названием "Дрейфующий", в основе сценария которого окажется произведение писателя Коджи Сузуки.





Действие происходит в открытом море во время мертвого штиля. Рыбацкая шхуна обнаруживает брошенную яхту, подававшую странный сигнал бедствия. Один из матросов соглашается перейти на борт яхты, пока ее буксируют в порт, но вскоре он обнаруживает, почему остальные более опытные члены экипажа называют такие находки “кораблями-призраками". Съемочный график пока не уточняется. Продюсером проекта назначен Джейсон Блум из студии Blumhouse Proudctions.





Напомним, что Лето снимался у Аранофски в драме "Реквием по мечте", с которой фактически начались большие голливудские карьеры обоих кинематографистов.





Что касается Лето, то поклонники его таланта смогут увидеть актера в 2021 году в роли Джокера в фильме "Лига справедливости Зака Снайдера". Релиз этого кинопроекта запланирован на март и состоится в стриминге HBO Max. В дальнейшем актер появится в экранизации комиксов Marvel "Морбиус".



