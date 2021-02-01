Тильда Суинтон сыграла в тайно снятом фильме о призраках

Об этом пишет Deadline.





Проект вновь объединил Суинтон и режиссерку Джоанну Хогг, с которой они недавно работали над фильмом “Сувенир” и грядущим фильмом “Сувенир 2”.





Детективная драма повествует историю дочери среднего возраста и ее пожилой матери, которым предстоит столкнуться с давно похороненными секретами, когда они вернутся в свое семейное поместье.





Продюсерами фильма являются продюсеры “Нормальных людей”, “Фаворита” и “Комнаты” – Element Pictures и JWH Films.





Исполнительным продюсером выступил Мартин Скорсезе.





Также предполагается, что в фильме сыграют Джозеф Майделл, Карли Дэвис и Алфи Санки-Грин.



