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1 февраля 21, 11:52
Тильда Суинтон сыграла в тайно снятом фильме о призраках
Тильда Суинтон
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Британская актриса Тильда Суинтон сыграла главную роль в новом фильме Джоанны Хогг (The Eternal Daughter), который тайно снимался во время локдауна в Уэльсе.
Об этом пишет Deadline.

Проект вновь объединил Суинтон и режиссерку Джоанну Хогг, с которой они недавно работали над фильмом “Сувенир” и грядущим фильмом “Сувенир 2”.

Детективная драма повествует историю дочери среднего возраста и ее пожилой матери, которым предстоит столкнуться с давно похороненными секретами, когда они вернутся в свое семейное поместье.

Продюсерами фильма являются продюсеры “Нормальных людей”, “Фаворита” и “Комнаты” – Element Pictures и JWH Films.

Исполнительным продюсером выступил Мартин Скорсезе.

Также предполагается, что в фильме сыграют Джозеф Майделл, Карли Дэвис и Алфи Санки-Грин.

Источник: https://bykvu.com/
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