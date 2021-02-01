В новом "Сексе в большом городе" будет COVID-19

Об этом рассказала исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер, слова которой приводит издание Collider.





"COVID-19 очевидно, будет частью сюжетной линии, потому что это город, в котором живут персонажи. Как это изменило отношения, когда друзья исчезли? Я очень верю, что писатели глубоко погрузятся в эту тему", - сказала она. По мнению Паркер, необходимо также уделить особое внимание возросшему значению социальных сетей.





"На что похожа их жизнь? Для Кэрри, у которой нет семьи, кроме подруг, как она развивалась профессионально? Как все эти политические перемены повлияли на ее работу? Она все еще автор колонки? Она написала еще какие-нибудь книги? Или у нее есть подкаст? Что теперь значит для нее мода? Как изменились или не изменились дружеские отношения и вырос ли ее круг общения?", - задается вопросами актриса.





Напомним, что проект запущен в производство стримингом HBO Max. Компания решила добавить расового разнообразия в продолжение. Вместо выбывшей Ким Кэтролл в проект будут введены сразу несколько актрис других рас.



