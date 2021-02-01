Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.86
USD
28.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
1 февраля 21, 12:19
Люк Эванс присоединился к Тому Хэнксу в "Пиноккио"
Люк Эванс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В декабре во время Дня инвесторов Disney стало известно, что студия готовит игровой ремейк классического мультфильма "Пиноккио".
Тогда же было объявлено, что Джеппетто сыграет Том Хэнкс, а сейчас фильм обзавёлся главным злодеем — его сыграет звезда "Хоббита" и "Красавицы и чудовища" Люк Эванс.

Эвансу досталась роль персонажа Кучера Господинчика, который увозит детей в место, где они превращаются в ослов. Сюжет фильма по-прежнему не раскрывается, но предполагается, что это будет ремейк мультфильма 1940 года.

Режиссёром новой картины выступит Роберт Земекис ("Назад в будущее"), который также напишет сценарий.

Известно, что лента выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Дата премьеры пока не называется.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Роберт Де Ниро сыграет в новом фильме Дэвида О. Рассела
Звезда "Песни льда и пламени" снова столкнется со льдом
В новом фильме Гая Ричи сыграет Хью Грант и Джош Хартнетт
Бри Ларсон исполнит главную роль в новом сериале Apple
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лучшие фильмы Элайджи Вуда
noimageВ новом "Сексе в большом городе" будет COVID-19
noimageТильда Суинтон сыграла в тайно снятом фильме о призраках
Лента новостей