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1 февраля 21, 12:19
Люк Эванс присоединился к Тому Хэнксу в "Пиноккио"
Тогда же было объявлено, что Джеппетто сыграет Том Хэнкс, а сейчас фильм обзавёлся главным злодеем — его сыграет звезда "Хоббита" и "Красавицы и чудовища" Люк Эванс.
Эвансу досталась роль персонажа Кучера Господинчика, который увозит детей в место, где они превращаются в ослов. Сюжет фильма по-прежнему не раскрывается, но предполагается, что это будет ремейк мультфильма 1940 года.
Режиссёром новой картины выступит Роберт Земекис ("Назад в будущее"), который также напишет сценарий.
Известно, что лента выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Дата премьеры пока не называется.
Источник: https://kinoafisha.ua/