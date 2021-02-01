Люк Эванс присоединился к Тому Хэнксу в "Пиноккио"

Тогда же было объявлено, что Джеппетто сыграет Том Хэнкс, а сейчас фильм обзавёлся главным злодеем — его сыграет звезда "Хоббита" и "Красавицы и чудовища" Люк Эванс.





Эвансу досталась роль персонажа Кучера Господинчика, который увозит детей в место, где они превращаются в ослов. Сюжет фильма по-прежнему не раскрывается, но предполагается, что это будет ремейк мультфильма 1940 года.





Режиссёром новой картины выступит Роберт Земекис ("Назад в будущее"), который также напишет сценарий.





Известно, что лента выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Дата премьеры пока не называется.



