Лучшие фильмы Элайджи Вуда

В это трудно поверить, но 28 января Фродо из "Властелина колец" Элайдже Вуду исполнилось 40 лет. Для широкой общественности Элайджа навеки останется отважным хоббитом, покорившим своим альтруизмом миллионы сердец поклонников.





Не стоит забывать, что с момента выхода первой части трилогии о Средиземье прошло 20 лет. За это время фильмография актера пополнилась десятками ярких картин. Редакция подобрала лучшие роли Элайджи Вуда, от которых все в восторге, а также те, о существовании которых большинство только догадывается.





"Вечное сияние чистого разума"

Год вихода – 2004

Жанр – драма, фантастика

Рейтинг IMDb – 8,3





В этом фильме Вуд сыграл второстепенную роль. Невнимательный зритель может его даже не заметить, однако это не помешало знаменитому актеру показать свой талант даже в эпизодической работе.





Историю ленты, пожалуй, слышали все. Герой Джима Керри узнает, что его девушка после разлуки стерла все воспоминания о нем. Парень отчаивается и решает сделать то же самое. И только в процессе стирания, когда он заново переживает все моменты совместного счастья, понимает, что не хочет ее забывать.





Для воплощения процедуры в дом главного героя пришла группа экспертов с комично-футуристическими устройствами. Одного из этих ученых и сыграл Элайджа Вуд. И хотя эфирного времени у него немного, это не уменьшает радости от появления актера. Ведь когда главных и второстепенных героев играют любимые актеры, просмотр фильма станет незабываемым. Конечно, шедевра Мишеля Гондри слова критики никак не касаются.





"Факультет"

Год вихода – 1998

Жанр – научная фантастика, молодежный фильм ужасов

Рейтинг IMDb – 6,5





Если режиссером фильма указан Роберт Родригес, готовьтесь: это либо главный кринж, или главный шедевр десятилетия. Иногда трудно поверить, что "От заката до рассвета" и "Дети шпионов 4" снял один человек. Родригес – постановщик особенного вкуса, поэтому угадать, какой будет его следующая лента, невозможно. Но в случае с "Факультетом" человечеству повезло. Правда, не тому человечеству, которое вы увидите на экране, ведь это подростковый хоррор о вторжении инопланетян.





В своих фильмах Родригес экспериментирует с "низкими" формами кино. В 1970-х мелкие студии создавали картины с простыми эксплуатационными формами, на которые Родригес регулярно ссылается. Поэтому "Факультет" – авторский взгляд на непрестижные ленты. А что Элайджа Вуд? Ему удалось стать частью такой картины.





Трилогия "Властелина колец"

Годы вихода – 2001 – 2003

Жанр – фентези

Рейтинг IMDb – 8,8; 8,7; 8,9





Титанический шедевр, легенда, классика, фильм, трилогия, для которой будет мало слова "культовая", хотя именно такой она и стала. Документальные фильмы, интервью и невероятная фанатская аудитория – "Властелин колец" похож на песни The Beatles. Мало кому из тех, кто увлекается музыкой, не по душе их творчество. И картины Питера Джексона работают так же. От них невозможно оторваться.





Роль Элайджи Вуда – это одно из лучших воплощений добра, которое мы когда-либо видели на экране. Храбрый хоббит, что никогда не покидал своего дома, отправляется в путешествие, на которое не смог бы согласиться и самый отважный герой.





Перед просмотром фэнтези у непросветленного зрителя часто присутствует предубеждение. Когда вы видите, как сторонники той или иной вселенной обсуждают его с восторгом, вас это отпугивает, ведь вы не понимаете ни одного сказанного слова. Поэтому если вдруг это стало причиной, по которой вы еще не видели "Властелина колец", измените это. Эта трилогия, возможно, одно из самых ценных достижений кино в XXI веке.





"Город грехов"

Год вихода – 2005

Жанр – нуар, триллер, драма, детектив

Рейтинг IMDb – 8,0





"Властелин колец" сделал Элайджа Вуда очень популярным в Голливуде, но о старых друзьях актер не забыл. Поэтому через 2 года после выхода "Властелина колец: Возвращение короля", актер с радостью сыграл жестокого маньяка в "Городе грехов".





Эта картина – сплошной эксперимент. Режиссер Роберт Родригес и автор графической новеллы Фрэнк Миллер поставили перед собой амбициозную цель – буквально перенести комикс на экран. Силой таланта, графики и цифровых камер создателям удалось воплотить задуманное молниеносно. Сейчас, когда после премьеры прошло 15 лет, картина до сих пор свежая и неординарная. Для нее почти не строили декораций и полностью сняли на фоне зеленого экрана.





Это совокупность историй, переплетающихся в жестоком городе убийц и насильников, любовников и киллеров. Элайджа Вуд воплотил на экране образ жестокого, наглухо замкнутого в себе каннибала с атрофированными человеческими чувствами. Он хладнокровнее смерти. Он никогда не оставляет жертвам шанс на спасение, а иногда ради забавы издевается над их телами. Неприятно, дискомфортно, шокирующее: это нужно посмотреть!





"В этом мире я больше не чувствую себя как дома"

Год вихода – 2017

Жанр – черная комедия

Рейтинг IMDb – 6,9





Скромная фестивальная картина массовым зрителем осталась незамеченной. И зря, ведь душевная черная комедия покорила кинофестиваль Sundace. Там она получила Приз большого жюри в категории "Лучшая драма производства США". Правда, в кинотеатры лента так и не попала. Премьера "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" состоялась на стриминговий платформе Netflix.





Вас ждет несколько странная, но захватывающая история о девушке, дом которой ограбил неизвестный. В попытках вернуть украденное она сближается с соседом интровертом, которого сыграл Элайджа Вуд. Его персонаж увлекается ниндзя, восточными единоборствами и излучает странную харизму. Эту роль можно смело считать одной из самых интересных в карьере актера.



