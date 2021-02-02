Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.76
USD
28.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
2 февраля 21, 12:09
Amazon показала постер комедии "Поездка в Америку 2"
Поездка в Америку
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьера картины запланирована на 5 марта 2021 года.
После презентации первого трейлера, Amazon показала постер продолжения культовой комедии "Поездка в Америку". На нем, кроме исполнителя главной роли Эдди Мерфи, также изображены остальные актеры сиквела.

Режиссером фильма выступает Крэйг Брюэр, ранее работавший с Мерфи на съемках фильма "Меня зовут Долемайт".

Оригинальная комедия Джона Лэндиса вышла в 1988 году и стала одной из любимейших комедий всех времен. Фильм собрал в прокате 288 млн долл. и получил две номинации на "Оскар". 

Во второй части главный герой, наследный принц Аким из вымышленной страны Замунды, вернется в США, чтобы найти своего сына (Жермен Фаулер), о котором он никогда не слышал. Тот должен стать наследником престола. Помогать в поисках ему будет доверенное лицо Сэмми (Арсенио Холл). 

Изначально планировалось, что картина студии Paramount выйдет в прокат, но права на показ приобрел Amazon. Премьера картины "Поездка в Америку 2" состоится на Amazon Prime Video 5 марта 2021 года. 



Источник: https://112.ua/
Ещё по теме:
Первый трейлер фантастического сериала Utopia / «Утопия»
Первый трейлер пятого сезона сериала «Пространство»
Amazon готова заплатить 200 млн за фильм с Крисом Прэттом
Представлен сюжет сериала "Властелин колец"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Первый трейлер "Скаженого весілля 3" (ВИДЕО)
noimageГлавные кинопремьеры февраля
noimageДженнифер Лопес выступит продюсером и снимется в боевике
Лента новостей