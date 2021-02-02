Amazon показала постер комедии "Поездка в Америку 2"

После презентации первого трейлера, Amazon показала постер продолжения культовой комедии "Поездка в Америку". На нем, кроме исполнителя главной роли Эдди Мерфи, также изображены остальные актеры сиквела.





Режиссером фильма выступает Крэйг Брюэр, ранее работавший с Мерфи на съемках фильма "Меня зовут Долемайт".





Оригинальная комедия Джона Лэндиса вышла в 1988 году и стала одной из любимейших комедий всех времен. Фильм собрал в прокате 288 млн долл. и получил две номинации на "Оскар".





Во второй части главный герой, наследный принц Аким из вымышленной страны Замунды, вернется в США, чтобы найти своего сына (Жермен Фаулер), о котором он никогда не слышал. Тот должен стать наследником престола. Помогать в поисках ему будет доверенное лицо Сэмми (Арсенио Холл).





Изначально планировалось, что картина студии Paramount выйдет в прокат, но права на показ приобрел Amazon. Премьера картины "Поездка в Америку 2" состоится на Amazon Prime Video 5 марта 2021 года.











