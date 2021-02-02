Первый трейлер "Скаженого весілля 3" (ВИДЕО)

Ролик представили на официальной странице в Фейсбуке и на ютуб-канале фильма.





"Разворачивайте видео на полный экран и делайте звук погромче!" - пишут авторы картины в Фейсбуке.





Прошло четыре года после событий второй части фильма - свадьбы старшей дочери. И вот жених теперь младший из Середюков - Захар. Его избранница - красавица Рада, дочь цыганского барона. А так, как зритель знает, что главный Середюк всегда мечтал о традиционной украинской свадьбе, то и этот праздник не пройдет без приключений.





Стоит отметить, что трейлере использовали официальный саундтрек, презентация которого запланирована на 22 февраля. Автор - Потап, а исполнитель традиционно - Олег Винник.



