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2 февраля 21, 12:37
Первый трейлер "Скаженого весілля 3" (ВИДЕО)
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Поклонникам украинского кинематографа посвящается - опубликован первый официальный трейлер третьей части украинской комедии “Скажене весілля”.
Ролик представили на официальной странице в Фейсбуке и на ютуб-канале фильма.

"Разворачивайте видео на полный экран и делайте звук погромче!" - пишут авторы картины в Фейсбуке.

Прошло четыре года после событий второй части фильма - свадьбы старшей дочери. И вот жених теперь младший из Середюков - Захар. Его избранница - красавица Рада, дочь цыганского барона. А так, как зритель знает, что главный Середюк всегда мечтал о традиционной украинской свадьбе, то и этот праздник не пройдет без приключений.

Стоит отметить, что трейлере использовали официальный саундтрек, презентация которого запланирована на 22 февраля. Автор - Потап, а исполнитель традиционно - Олег Винник.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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