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3 февраля 21, 11:20
Трейлер фильма о первой женщине Нобелевском лауреате
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На американском сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера биографической драмы «Опасный элемент».
Главную роль исполнила номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус» Розамунд Пайк, а режиссером выступил Маржан Сатрапи.

Фильм расскажет о жизни и исследованиях Марии Склодовской-Кюри — ученой, обладательнице Нобелевских премий по физике и по химии, которая является первой женщиной нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории.

В основе сюжета лежит графический роман Лорена Реднисса о том, как Мария Кюри открыла радий и полоний.

В украинский прокат картина выйдет 25 февраля.


Источник: https://likein.ua/
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