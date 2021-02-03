Трейлер фильма о первой женщине Нобелевском лауреате

Главную роль исполнила номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус» Розамунд Пайк, а режиссером выступил Маржан Сатрапи.





Фильм расскажет о жизни и исследованиях Марии Склодовской-Кюри — ученой, обладательнице Нобелевских премий по физике и по химии, которая является первой женщиной нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории.





В основе сюжета лежит графический роман Лорена Реднисса о том, как Мария Кюри открыла радий и полоний.





В украинский прокат картина выйдет 25 февраля.



