Трейлер фильма о первой женщине Нобелевском лауреате

На американском сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера биографической драмы «Опасный элемент».
Главную роль исполнила номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус» Розамунд Пайк, а режиссером выступил Маржан Сатрапи.
Фильм расскажет о жизни и исследованиях Марии Склодовской-Кюри — ученой, обладательнице Нобелевских премий по физике и по химии, которая является первой женщиной нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории.
В основе сюжета лежит графический роман Лорена Реднисса о том, как Мария Кюри открыла радий и полоний.