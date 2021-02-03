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3 февраля 21, 11:29
Netflix презентовал трейлер фильма "Дерзость" с Эми Полер
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Премьера фильма запланирована на 3 марта 2021 года.
Сервис Netflix презентовал трейлер фильма "Дерзость" (Moxie).

Лауреатка премий "Золотой глобус" и "Эмми" Эми Полер выступила режиссером, а также сыграла одну из главных ролей в картине. 

Главная героиня фильма - 16-летняя Вивиан, которая узнает, что ее мать тоже бунтовала за равноправие. Тогда она решает устроить веселую жизнь мужской токсичности и лицемерию в своей школе, где шагу нельзя ступить, чтобы не подвергнуться унижению. Ее действия вдохновляют других на дерзкие поступки.

Премьера фильма запланирована на 3 марта 2021 года. 


Источник: https://112.ua/
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