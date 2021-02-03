Netflix презентовал трейлер фильма "Дерзость" с Эми Полер

Сервис Netflix презентовал трейлер фильма "Дерзость" (Moxie).





Лауреатка премий "Золотой глобус" и "Эмми" Эми Полер выступила режиссером, а также сыграла одну из главных ролей в картине.





Главная героиня фильма - 16-летняя Вивиан, которая узнает, что ее мать тоже бунтовала за равноправие. Тогда она решает устроить веселую жизнь мужской токсичности и лицемерию в своей школе, где шагу нельзя ступить, чтобы не подвергнуться унижению. Ее действия вдохновляют других на дерзкие поступки.





Премьера фильма запланирована на 3 марта 2021 года.



