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3 февраля 21, 11:47
HBO выпустил тизер фантастического сериала "Невероятные"
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Премьера состоится на канале НВО в апреле, но точной даты пока нет.
HBO выпустил официальный тизер фантастического сериала The Nevers ("Невероятные").

Создателем сериала изначально был Джосс Уидон ("Баффи — истребительница вампиров", "Мстители"), но осенью прошлого года он покинул проект. Новым шоураннером стала Филиппа Гослетт.

Главные роли в проекте исполнили Лора Доннелли ("Толкин"), Энн Скелли ("Викинги") и Джеймс Нортон ("Макмафия").

Шоу расскажет о группе людей, живущих в Лондоне в викторианскую эпоху и обнаруживших у себя сверхъестественные способности. 

Премьера состоится на НВО в апреле, но точной даты пока нет.


Источник: https://112.ua/
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