HBO выпустил тизер фантастического сериала "Невероятные"

HBO выпустил официальный тизер фантастического сериала The Nevers ("Невероятные").





Создателем сериала изначально был Джосс Уидон ("Баффи — истребительница вампиров", "Мстители"), но осенью прошлого года он покинул проект. Новым шоураннером стала Филиппа Гослетт.





Главные роли в проекте исполнили Лора Доннелли ("Толкин"), Энн Скелли ("Викинги") и Джеймс Нортон ("Макмафия").





Шоу расскажет о группе людей, живущих в Лондоне в викторианскую эпоху и обнаруживших у себя сверхъестественные способности.





Премьера состоится на НВО в апреле, но точной даты пока нет.



